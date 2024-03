Lo que siente un taxista de Gijón tras trabajar 14 horas por la noche y no facturar lo esperado: "Una jaula"

Durante todo este jueves, en COPE hemos preparado una programación especial en la que todos los programas vamos a ir descubriendo cómo trabajamos en España. Y como no puede ser de otra forma, en Poniendo las Calles nos centramos en los trabajadores nocturnos. Arturo es un taxista de Gijón que le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' su situación.

La profesión no resulta atractiva ni a los que buscan incorporarse al mercado de trabajo, habida cuenta de las elevadas cifras del paro juvenil. Hoy día, el salario mensual más pequeño que puede percibir un conductor que trabaje por cuenta ajena es de 1.200 euros. Esto hace que no sea sencillo el trabajo de taxista.

Puede verse incrementado entre un 50 y un 60% en función de factores como las nocturnidades o los festivos trabajados. En este estado de necesidad, todos son bienvenidos en el sector de los taxistas. Especialmente las mujeres, que suelen recalar en él desde otras profesiones después de haber tenido hijos que ya se han hecho mayores.

Pero trabajar de noche no es nada fácil. "Afecta a la calidad y a la duración del sueño, produce una desorganización del los ritmos biológicos y el trabajador nocturno experimenta un fenómeno que conlleva un aumento en los errores a la hora de procesar información", señala Juan Antonio Madrid, catedrático de fisiología por la Universidad de Murcia, en Poniendo las Calles.

Lo que siente un taxista de Gijón

En el caso de Arturo, empieza "de 16:00 horas o 17:00 horas hasta las 05:00 horas, 06:00 horas o 07:00 horas": "Trabajo bien todos los días". Reconoce que "estar sentado no es tan agradable como gente cree": "Date cuenta de que yo todos los días me siento aquí en el coche y cuando lo dejo es como si fuese de Gijón a París todos los días".

"Lógicamente, no estoy conduciendo 14 horas, pero estoy aquí sentado 14 horas", apunta, "y luego, pues todos sabemos lo que es la noche, lo que es la fauna humana nocturna": "Tienes clientes de una manera por la tarde y otra de madrugada, totalmente diferente, con todos los respetos hacia todos ellos".

Arturo también menciona esta cuestión especial del hecho de trabajar de noche: "Cuando estás hablando con alguien desconocido, te vuelcas con él, porque no te conoces de nada, no es tu amigo, no es tu familia, entonces te cuentan todo, desde sus penas sentimentales, a sus desgracias personales, enfermedades… Y, si eres una persona normal, en seguida, pues contestas".

"Yo siempre he oído que los taxistas muchas veces actúan casi como psicólogos, pero porque os convertís como en contenedores de las frustraciones de muchas personas, de gente con problemas de felicidad", reflexionaba Carlos Moreno 'El Pulpo'. "No quiero decir que todo sea malo, te sacan sonrisas, te cuentan cosas agradables", recalca el taxista.

"Una jaula"

"Arturo, esos días en los que has estado, como nos has contado, 14 horas currando y no se han dado bien las cosas, ha habido muy poca facturación, ¿cómo te sientes?", preguntaba Carlos Moreno 'El Pulpo' y Arturo hacía una reflexión: "En la soledad es que estás solo, estás rodeado de mucha gente fuera, pero estás en una jaula de cristal".

El taxista reconoce que "si encima de trabajar, de estar tantísimas horas, si esto no se mueve, tú no facturas": "Con lo cual a lo físico le tienes que sumar lo psicológico. Gijón es una ciudad que ha crecido exponencialmente turísticamente. Pero bueno, quedan algunos meses todavía que son muy flojitos como ahora en el que estamos".