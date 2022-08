¿Qué es la ITV voluntaria? Estas son las ventajas e inconvenientes de pasar esta revisión a tu vehículo

Un lunes más, nuestro experto en motor, Alfonso García, ha regresado a 'Poniendo las calles' para repasar las principales novedades del mundo del motor, además también ha dado algunos trucos, consejos y ha respondido a las dudas de varios ponedores.

En esta ocasión, nos ha hablado de lo que se conoce como 'ITV voluntaria', un tipo de revisión de vehículos que es desconocido para muchos conductores, pero al mismo tiempo muy interesante y útil en ciertos casos. "En primer lugar, decir que la ITV voluntaria no exime de la inspección obligatoria cuando toque por ley a nuestro vehículo", ha comenzado explicando nuestro experto en motor.

"El servicio voluntario puede ser completo o parcial de algún elemento de nuestro vehículo como si fueras a un taller, además, la ITV voluntaria tiene un coste menor, depende por supuesto de la Comunidad Autónoma", añade, además de recomendar revisar el precio en cada región, para valorar donde te interesa pasarla.

La gran pregunta es para qué me puede servir pasar esta ITV voluntaria: "como herramienta preventiva de gran ayuda si vamos a realizar un viaje o bien a la hora de comprar un coche de ocasión o de segunda mano, así nos aseguramos que hacemos una buena compra y que está en buen estado o si tiene alguna reforma no autorizada". Para terminar, nos advierte de un aspecto muy importante, que no podemos pasar por alto: "La voluntariedad no afecta al resultado de la inspección y lo peligroso de sus defectos o fallos encontrados se deberá reparar. En ese caso deberemos volver a la ITV".

Además, este lunes hablamos de ahorro y recordamos algunos trucos que nos pueden servir para gastar menos gasolina cuando vamos al volante. Por otro lado, Alfonso nos recuerda que hace ya muchos meses que se venden más coches usados que nuevos, por lo que el parque de vehículos es cada vez más viejo, y los coches más buscados no son los todocamino ni los híbridos, sino los más antiguos y baratos. Por último, responde las dudas de nuestros ponedores sobre las ventajas e inconvenientes de comprarse un coche eléctrico.

En uno de los últimos programas, Alfonso García nos explicaba cuál es el día y la hora de la semana en la que es más barato echar gasolina. "Pues para ahorrar, un poquito más, a la hora de echar combustible, os diré que el lunes es el día más barato de toda la semana. Aunque en las últimas semanas se ha podido comprobar que el viernes también es un buen día. Por contra, el día más caro de la semana para repostar suele ser el sábado. Respecto a las horas, por las mañanas, con la fresca, suele salir un poco más barato que por las tardes. Recordemos que las empresas de distribución de combustible actualizan los precios al menos dos veces al día. A media noche y sobre las tres de la tarde", eran sus palabras.

