El Pulpo pone las calles junto a Enfermera Saturada

Hoy, día de la Constitución, hemos decidido que vamos a seguir rindiendo homenaje a los que más nos cuidan cuando tenemos alguna dolencia. Más después de los cerca de dos años que hemos pasado durante la pandemia del coronavirus. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al personal sanitario de toda España. Pero, en este día tan especial hemos pensado centrarnos algo más en las enfermeras y enfermeros de nuestro servicio de salud.

Para ello hemos contactado con un personaje muy singular. A través de su alter ego, Enfermera Saturada, Héctor Castiñeira rinde un homenaje a las enfermeras que han hecho frente a la campaña de vacunación más grande de la historia.

Él, además, conoce bien esta profesión y ha escrito sobre ello. 'Orgulloso enfermero' es la certera crónica de un momento histórico en el que el colectivo sanitario ha estado al pie del cañón. Día tras día. Algo que el ha tenido que vivir en primera persona porque es enfermero.

Su trabajo, como el mismo nos ha contado, les obliga a estar mañana, tarde y noche en un hospital. Ya sea un día laborable, un fin de semana o incluso los festivos. Y, como buen ponedor, ha querido comenzar agradeciendo al Pulpo y a su equipo su labor. “A esta hora nos hacéis muchísima compañía en los hospitales. Los turnos de noche son muy complicados y nos ayudáis un montón”, nos ha explicado.

Sin embargo, Héctor también nos ha confesado que él, “personalmente prefiero el turno de noche”. No obstante, nos ha explicado que el de mañana y el de noche son bastante distintos. “El turno de mañana es mucho más ajetreado”, nos ha dicho. Sin embargo, el de noche es “mucho más tranquilo aunque ahí afloran también los miedos y fantasmas de los pacientes”.

Sobre ellos, sus pacientes, y su relación también ha querido dedicar unas palabras. Y es que Héctor nos ha dicho que al final él es de los que lo pasan mal cuando ven que uno de sus pacientes no mejora. “Lógicamente tu trabajo se basa en el cuidado y la mejoría de la gente y eses es tu éxito. El éxito del paciente”. De hecho, nos ha explicado que, al final, lo quieran o no, acaban llevándose algún que otro caso a casa. “Tienes que intentar dejarlos en el hospital y que no afecten a tu vida diaria... Pero, bueno, alguno siempre la traspasa”. Unas palabras que muestran el compromiso total que tiene todo el personal sanitario con nosotros, sus pacientes.