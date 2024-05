¿Se pueden controlar los enfados sin sentido de nuestros adolescentes? Un pedagogo da las claves: "Rabietas"

Educar es una de las cuestiones más complejas que hay en la vida. Todos hemos pasado por la edad escolar y sabemos cómo nos ha marcado aquella época para el resto de nuestra vida. Unas veces para bien y otras para mal. Y esto en muchas ocasiones depende de cómo nos trataron y entendieron en un momento en el que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está experimentando tantos cambios. No te digo nada si eres padre de una criatura que está viviendo esta época de su existencia.

Esta noche, en Poniendo las Calles, ha estado Luis López. Él es pedagogo y desde hace un tiempo se encarga de formar a los alumnos más complejos del panorama educativo. Ahora, acaba de publicar el libro 'Educar en llamas', en la que explica todos los entresijos de la educación más complicada.

El abandono escolar

España es el segundo país con mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, con un casi 14%, tan solo por detrás de Rumanía. Muchos de los que abandonan el colegio optan después por seguir estudiando un ciclo de Formación Profesional. Pero preocupan aquellos que deciden dejar los estudios y ni siquiera están preocupados por buscar un empleo: los famosos 'ninis'.





En España hay cerca de un millón y medio de jóvenes, lo que nos sitúa como el país europeo con más ninis, solo por debajo de Italia. Para solucionar este problema se han propuesto algunas variables. Por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado, que asesora al Ministerio de Educación, cree que la mejor solución es la de ampliar en dos años la educación obligatoria, de los 16 actuales hasta los 18.

¿Cómo podemos educar adecuadamente?

Cuando eres un niño no te das cuenta de lo difícil que se lo pones muchas veces a tus padres. Te quejas en exceso, quieres cosas que ellos no se pueden permitir o creen que no es el momento para comprártelo... Y tú insistes y te revelas contra ellos por no dártelo. Pero claro, una vez crecemos y nos hacemos mayores somos conscientes de todo eso. Al final es un proceso por el que todos debemos pasar.

Hoy nos hemos hecho la pregunta de silos adultos tenemos las suficientes herramientas, capacidades, preparación... Para conseguir apaciguar los momentos más complicados a los que nos enfrentan los niños en su infancia y adolescencia. Y es que es muy complicado hacer frente a la conocida 'edad del pavo'.

Por ello, se lo hemos preguntado a nuestro invitado de hoy, Luis López: "A través de la observación, cuando aparecen este tipo de rabietas, intentamos buscar una clave. De hecho, muchas veces me han preguntado que es lo que hay que hacer exactamente. Vamos, si yo tuviera esa clave habría vendido un millón de libros. Yo en lo que más hincapié hago es en una mirada preventiva para evitar estas rabietas".





Además, nos ha querido dar algún ejemplo de cómo solucionar un problema en concreto: "Si nuestro hijo se enfada siempre que pasamos por una heladería porque pide un helado, no se lo compramos y se enfada, igual podemos prevenir pasar por delante de la heladería. Cada niño y cada persona, incluido nosotros, tenemos unas características por las que conseguimos calmarnos".