¿Por qué se hacen selfis los adolescentes?

Seguro que si hablamos de un selfi sabes a lo que nos referimos, tal vez incluso te has sacado alguno. Es algo muy típico, especialmente entre nuestros adolescentes.

25 de ellos son los protagonistas y creadores de parte del guión de “Selfi. Ser joven en la sociedad del espectáculo”, una obra de teatro que se podrá ver este sábado en la Sala BBK de Bilbao y en la que los autores buscan reflexionar sobre la situación actual de nuestros jóvenes y su relación con las nuevas tecnologías.





Ser adolescente en la época de los móviles

¿Qué significa ser adolescente hoy, en plena sociedad del espectáculo?, o también ¿qué sabemos las personas adultas de la gente más joven?, ¿qué pasa cuando, con 12 años, llegan al instituto?

Son solo algunas de las preguntas que se intentan responder en este trabajo ideado por Juan Ayala y Miguel Oyarzun. En Herrera en COPE Euskadi nos hemos acercado hasta una de las sesiones de ensayo y hemos charlado con creadores y protagonistas.





Creación del guión de la obra

Ane nos contaba como “al principio no sabía muy bien de qué iba la cosa, pero cuando me contaron de que iba la idea me pareció muy interesante”.





Vídeo





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Asier, otro de los chavales protagonistas, explica como ellos mismos han participado en la creación del guión “porque muchas de las cosas que se van a ver son las que hemos trabajado nosotros mismos en los ensayos”





Implicar a los jóvenes en la cultura

Impulsado por el Museo Reina Sofía con el objetivo de vincular a los más jóvenes con las prácticas artísticas, este proyecto tuvo su primera versión hace dos años con una clase de 1º de la ESO de un instituto de Madrid. Después se ha desarrollado de nuevo en El Prat de Llobregat (Barcelona) - y en Oporto, con lo que la de Bilbao será la cuarta versión del montaje.

"Implicar a la adolescencia en la cultura es una línea de trabajo en la que Sala BBK, como parte de Obra Social BBK, siempre ha estado interesada", han valorado los responsables del espacio bilbaíno.

Por ello, han apostado por "traer a Bizkaia esta propuesta tan especial, que no solo va a permitir ofrecer una plataforma creativa a la juventud, sino que, además, va a servir para conocer mejor a esa generación, saber qué piensa, qué siente y cómo se retrata a sí misma".