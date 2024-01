La adolescencia es un momento complejo para el que lo atraviesa y para los que viven a su alrededor. Hay una cosa clara y es que se cura con el tiempo. Hay un agravante en la actualidad y es que la adolescencia llega de forma anticipada y antes llegan los comunes problemas de comunicación. Ellos se sienten incomprendidos y desde fuera se advierten los cambios y no se sabe cómo actuar.

El psicólogo y educador Javier De Haro ha ayudado en muchos casos a mejorar las relaciones familiares con los adolescentes evitando perder los estribos. Ofrece una serie de pautas positivas que ayudan a ese propósito. La primera y fundamental es algo tan básico como escucharlos. “Hay que tener paciencia, porque con los niños pequeños es más sencillo ser directivo y cuando crecen hay que ser más receptivos. Hay que escucharlos y saber que es un proceso”.





Padres, no amigos

Entre los consejos que nos ofrece está también el no confundir el tipo de relación. “No podemos ser amigos de nuestros hijos. Un ejemplo. Si te dice un amigo que ha copiado a menudo le aplaudes, como padre puedes tener buena relación, pero hay que marcar limites. Ellos tiene que tener su zona, pero hay muchos peligros que debemos anticipar los padres”.

Los castigos son complicados con los adolescentes. "El castigo no es la mejor vía, pero los actos deben tener consecuencias. Es mejor anticiparse. El toque de queda por ejemplo es un asunto en el que debe implicar a los propios chavales y preguntarles cuál va a ser la consecuenca de llegar tarde". Así, se sienten más entendidos.









Grupos especialmente vulnerables

Hay dos grupos de adolescentes que a De Haro le preocupan especialmente. “Los más influenciables a nivel de autoestima y de forma emocional me preocupan, porque dependen mucho de los referentes y de las redes sociales. A veces esos referentes no son un buen ejemplo". El otro grupo es el de los que se encierran. Son chicos que no molestan, pero se lo guardan todo y pueden estar padeciendo incluso problemas de salud mental”.

Una buena pregunta es cómo se crea el clima de confianza con los jóvenes. “A veces solo les preguntamos por las tareas y aspectos negativos. Para muchos adolescentes es como si hubiera un escudo y hay que bajar ese escudo y preguntarles por su intereses. No restar importancia a sus emociones es crucial. Comprender y no juzgar”.

Los chicos deben saber que los adultos están ahí, aunque en ese momento no les interese pedir ayuda. "Que sepan que estás ahí para protegerles, aunque no usen esa vía. Además de saber que tenemos la puerta abierta hay que crear momentos de comunicación. Que no haya móviles en el coche o en la mesa propicia conversaciones. Hacer actividades con ellos hará también que vean que comparten intereses.Nos tocará ir a ver cine Anime, saber de video juegos o ir a concierto de reguetón".

Un último consejo sería echar la vista atrás. “Acordarnos de que fuimos adolescentes y lo que nos gustaba puede ayudarnos a generar esa vinculación”.