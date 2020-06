¿Por qué la COVID-19 casi no ha tenido repercusión en Finlandia? María Pilar se lo ha contado a El Pulpo

La COVID-19 ha azotado a todo el mundo: ha dejado más de 7,8 millones de casos y más de 432.000 muertos. EEUU se ha convertido en el país más afectado con más de 115 mil personas fallecidas; seguido de Brasil que tiene más de 867.000 contagios y más de 43.000 muertes. Tras ellos se encuentra Rusia, con más de medio millón de afectados. España e Italia son dos de los países de la UE que más se han visto afectados y es que, juntos, rebasan ya los 230 mil infectados. Sin embargo, hay otros países en los que la COVID-19 ha pasado casi desapercibida. Es el caso, por ejemplo, de Finlandia. El país nórdico ha sido uno de los más previsores frente al coronavirus y esto se ha visto plasmado en las cifras (tan solo 7.104 contagiados y 326 fallecidos).

María Pilar La Huerta es veterinaria e hija de uno de los ponedores asiduos al programa. Esta madrugada ha estado Poniendo las Calles y le ha revelado a El Pulpo que, aunque no le gusta nada el frío, lleva casi cinco años viviendo en Finlandia: “en invierno siempre intento coger más vacaciones o irme a otro sitio a trabajar porque el frío no me gusta nada, lo odio. Pero aquí se visten muy bien. Cuando llegué aquí me di cuenta de que no me sabía vestir”.

La Valenciana también ha hablado sobre el impacto de la COVID-19 en Finlandia “cuando salieron los primeros casos en el sur enseguida cerraron los alrededores de Helsinki. Podías entrar pero no podías salir al resto del país. Eso fue la clave para frenar el virus; además de que se tomaron otras medidas como cerrar colegios, desinfección de manos en el supermercado…”. Sin embargo María confesaba que en Finlandia, nadie utiliza guantes ni mascarilla porque “la distancia social es normal, ya se guarda”.

La valenciana también ha querido dejar claro que, a diferencia de lo que muchos creemos “aquí la gente socializa, vamos a los restaurantes, a las terrazas… Pero no es como en España”.