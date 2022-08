En Poniendo las Calles nos gusta estar del lado de la actualidad, por esa razón traemos a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que puedan conocer de primera mano, el panorama cultural, social y de entretenimiento que está ahora mismo al alcance de todos. Por esta razón nuestro esfuerzo, es poder traer todos los días a personajes relevantes para que de la mano del Pulpo y Bea, podamos conocer más a fondo cada una de estas historias de vida y lo mucho que nos ofrece su trayectoria ¡Acompañanos!

Si hay una historia que todos sabemos es la de Adán y Eva. Nuestra protagonista de hoy ha decidido utilizar al personaje femenino del Génesis para mostrarnos a la mujer en todas las etapas de su vida. Ella es María Muñoz, filóloga hispánica y actualmente profesora de secundaria de Lengua y Literatura, que se ha embarcado en la aventura que supone publicar una novela. En esta se narra la historia de la primera mujer de la humanidad. Suena interesante, ¿verdad?. Por ello, hoy María viene dispuesta a contarnos todo acerca de su obra: Los paraísos de Eva.

¿Qué te llevó a escribir esta novela?

"He leído varias veces la biblia, no solo como filóloga, sino también como teóloga. He investigado mucho el personaje femenino que me ha interesado mucho, no solo por ser mujer, sino porque he escrito sobre ese tema. Yo de Eva tengo mucho como todas las mujeres, porque para mí Eva es el símbolo de todas las mujeres. Si que he cogido el mito hebreo para esta obra por lo cual comienzo contando la historia de Eva de la llegada al paraíso como una adolecente que se queja de todo, que nada le parece bien, pero a partir de ahí va evolucionando hasta que se muere, o desaparece. Pero en fin, cuento la historia de una mujer basándose en el personaje de Eva."

¿Qué buscas transmitir?

"Yo intento transmitir sobre todo un mensaje de superación, porque sí que comienza con esta Eva adolecente, pero a partir de que la echaron del paraíso, tiene que superarse. Todas las adversidades que encuentran en el camino se pueden superar, por lo cual es un mensaje de esperanza, es un mensaje en el que tienen que buscar su felicidad en el que tienen que adaptarse al entorno que van encontrando, me gustaría que cualquier mujer pueda sentirse identificada con el personaje de Eva…"