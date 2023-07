La policía, de protectores a ser agredidos. Una situación cada vez más insostenible

Hace unas semanas, concretamente en la noche de San Juan, se viralizó en redes un vídeo donde cinco miembros de la Guardia Urbana de Badalona fueron agredidos. Los policías, que habían acudido al lugar por una pelea multitudinaria donde, presuntamente, hubo un apuñalamiento, sufrieron varios ataques, entre ellos les tiraron sillas, les dieron patadas e incluso llegaron a golpear con cadenas. Y todo esto, por supuesto, siendo minoría en cuanto a número. Los agentes, por lo tanto, tenían todas las que perder.

Este tipo de acciones cada vez son más comunes, lo que ha llevado a la policía a aumentar el número de quejas por tener que trabajar sin seguridad. Pero, ¿qué dice la ley sobre esto? Antonio Gómez de Olea, abogado y periodista, explica en 'Poniendo Las Calles' las consecuencias jurídicas de dichos actos.

Y es que, como comenta el experto, se pueden apreciar varios delitos. Por una parte, está el delito de lesiones, mientras que por otro lado está el delito contra la autoridad. Pero no se queda allí, también está presente el delito propio de daños por los destrozos del mobiliario y el de riña tumultuaria. Todo esto, y hablando del caso concreto que se produjo en Badalona, podría llevar a los agresores a tener que cumplir con una condena de entre 1 y 4 años de prisión, eso sin entrar a tener en cuenta la valoración de lesiones.

Donde se pueden dar situaciones diversas es en el momento en el que los detenidos pasan a disposición judicial. El juez,o puede dejarles en libertad o, por lo contrario, puede aprobar la prisión provisional. Pero para que se dé la segunda opción, y como cuenta Antonio Gómez de Olea en 'Poniendo Las Calles', se tienen que dar tres circunstancias: que haya riesgo de fuga, que se pueda repetir la acción delictiva, o que haya riesgo de que se destruyan pruebas importantes para la investigación.

Ante esta situación, la policía se siente desamparada, sin la suficiente protección para hacer su trabajo con seguridad. Es tal la magnitud de la preocupación, que algunos agentes llegan a pedir el traslado a otros cuerpos, lo que puederesultar sorprendente. De hecho, la problemática es tal que se extiende también a otros cuerpos como la Guardia Civil, la Policía Nacional, o la Ertzaintza. Ante este panorama, se comienza a hablar de problema de seguridad a nivel nacional, y se espera que las condiciones mejoren cuanto antes.

Pirateo boda Tamara Falcó: ¡Hola! amenaza con demandar a quienes lo compartieron

El número de la revista ¡Hola! con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva desapareció prácticamente de los quioscos por la intriga de ver cómo fue el enlace. Sin embargo, eso no impidió que el contenido se piratease y se extendiese con rapidez por Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería. Raúl Sierra es abogado especializado en derecho intelectual e industrial y ha analizado esta noticia. "Es un delito muy habitual. Pensamos que son delitos que no hacen ningún daño y no somos conscientes. Lo mismo sucede cuando descargamos ilegalmente una canción o una película".





