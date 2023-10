¿Te obliga la DGT a llevar gafas de repuesto en el coche si tienes que usarlas?: "Cuatro de cada 10"

La Organización Visión y Vida llevó a cabo el estudio 'El estado de la visión de los conductores españoles 2022' el año pasado que concluye que el 74,9% de los conductores en España necesitan gafas para poder ir al volante con seguridad. La muestra estudiada en este trabajo es de 1.691 test visuales completos y válidos, de los cuales el 62,6% eran hombres y el 37,4% mujeres. A la hora de conducir hay varios factores que resultan extremadamente importantes, la concentración y una de ellas es esta por la que nos preocupamos en 'Poniendo las Calles'.

Para aumentar la seguridad y tratar de reducir el número de accidentes, la DGT trata de implementar cada año algunas mejoras en la conducción. Cuando nos ponemos al volante, tenemos que estar en las mejores condiciones físicas posibles y ver correctamente lo que hay en la carretera es imprescindible para poder circular a los mandos de nuestro vehículo y también para reaccionar en caso de un imprevisto. Por eso, es fundamental que las personas que necesitan de gafas o lentillas para conducir las lleven puestas en todo momento.

La multa por no conducir con gafas

Si los agentes del orden paran a una persona que se encuentre conduciendo un vehículo sin gafas o lentillas, estando obligada a ello, recibirá una severa sanción. La cifra es de 200 euros de multa por conducir sin gafas o lentillas cuando sean necesarias, aunque eso no supone una reducción de los puntos del carné. Eso aparece directamente en nuestro permiso de conducir. Tal y como puedes ver, en la parte posterior hay varios espacios disponibles. Si en el punto número 12 no aparezca nada, significa que el conductor no necesita ningún tipo de corrección visual.





Al contrario, si aparece el 01, es que necesitas corrección de la visión. Si acompaña otro 01, indicará necesidad de gafas, el 02 deja claro que necesitas lentes de contacto, el 05, advierte de la necesidad del recubrimiento de un ojo; por último, si se trata del 06, necesitas gafas o lentes de contacto. Teniendo en cuenta que, según el estudio citado anteriormente, el 2% de los conductores de nuestro país (el equivalente a 558.900 automovilistas) tienen graves problemas de visión y que no alcanzan el 50% de la agudeza visual exigido, esta circunstancia es muy importante.

¿Es obligatorio llevar gafas de recambio?

De ese medio millón de conductores con una agudeza visual inferior al límite legal, el estudio establece que tienen hasta tres veces más accidentes que los demás. Es más, quienes han dado partes a sus aseguradoras en los tres últimos años son justo los conductores con peores resultados en la percepción visual. Por eso es importante tener en el mejor estado estos elementos de corrección visual. Alfonso García resuelve la duda de un oyente de 'Poniendo las Calles' en relación con llevar estas gafas encima en el coche.

Este 'Ponedor' explica que le han dicho que no es obligatorio llevar gafas de repuesto en la guantera y le pregunta al colaborador del programa si es cierto: "Es cierto. El Reglamento General de Conductores solo obliga a usar gafas o lentes de contacto a los conductores que las necesitan, pero no indica nada sobre la necesidad de contar con otro par de repuesto en la guantera". "En cualquier caso", continúa Alfonso García, "no es recomendable viajar sin unas lentes o gafas de reserva en la guantera por si acaso".