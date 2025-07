Dudas sobre Pogacar antes del final del Tour de Francia: "Se abre una esperanza para Vingegaard"

Las alarmas no han saltado del todo, pero los expertos empiezan a detectar ciertas grietas en la armadura del líder del Tour de Francia, Tadej Pogacar, cuando restan las etapas decisivas en los Alpes. Aunque el esloveno amplió su ventaja en la general tras la jornada en el Mont Ventoux, su actitud más conservadora y algunos síntomas físicos han abierto la puerta a la esperanza de Jonas Vingegaard.

En El Partidazo de COPE, el periodista Joseba Larrañaga reconocía una impresión compartida por muchos aficionados y analistas: "Me da la sensación de que, siendo muy superiores a todos los demás, Vingegaard y Pogacar no están en su top". Esa percepción se acentúa tras la etapa de este lunes, en la que Pogacar se limitó a controlar, sin responder con su habitual voracidad a los ataques del danés.

"Pogacar tiene el Tour encarriladísimo, sí, pero se abre una pequeña espita a la esperanza de que pueda pasar algo", apuntó Alberto Aráuz, subrayando que el maillot amarillo no fue el mismo en el Ventoux que en los Pirineos. Según reveló el propio corredor, ha estado arrastrando un resfriado que, aunque va remitiendo, podría haberle condicionado en los últimos días.

Desde la narración en COPE, Quique Iglesias fue más específico: "Hoy a Pogacar sí que se le ha notado con más dificultad para contrarrestar los ataques de Vingegaard. A lo mejor ha levantado un poco el pie porque le quedan todos los Alpes, que es donde lo ha pasado peor los últimos años."

El Col de la Loze, la pesadilla

El desenlace de este Tour se perfila entre los muros alpinos, especialmente en el temido Col de la Loze, que se subirá este jueves. Joseba Larrañaga y Aráuz repasaban su perfil en antena y no podían ocultar su asombro: "Es uno de los puertos más bestias que yo he visto en mi vida. Tiene rampas del 21%, 23%, 19%... y no son kilómetros enteros, pero sí continuas paredes", describió Larrañaga.

No es un puerto cualquiera. Allí, en la edición de 2023, Pogacar perdió ocho minutos con Vingegaard y enterró todas sus opciones de ganar el Tour. El recuerdo es todavía reciente y las dudas sobre el estado real del esloveno no han hecho más que crecer. Aunque su equipo asegura que está tranquilo y el propio Pogacar dijo tras la etapa que respondió a los ataques “sin demasiado esfuerzo”, su imagen con un pañuelo al cuello y su decisión de no luchar por el triunfo en el Ventoux chocan con su perfil competitivo habitual.

La jornada en el Gigante de Provenza, pese a las embestidas de Vingegaard, concluyó con una victoria de etapa para el francés Valentin Paret-Peintre, que logró la primera victoria gala en esta edición y la segunda en su cuenta personal tras la del Giro. El español Enric Mas firmó una actuación valiente, aunque fue atrapado a falta de cuatro kilómetros y terminó séptimo.

Vingegaard no se rinde

Mientras Pogacar mantiene su ventaja de 4 minutos y 15 segundos, su gran rival no baja los brazos. "Esta etapa refuerza su motivación y su esperanza de que todavía hay cartas que jugar", reconoció el propio Vingegaard. No es un brindis al sol: el danés ve en el estado de forma de Pogacar, y en el desgaste acumulado, una grieta por la que colarse.

A falta de solo dos jornadas realmente determinantes en los Alpes, con cinco puertos de categoría especial y 10.000 metros de desnivel en apenas 330 kilómetros, el Tour de Francia 2025 no está, ni mucho menos, sentenciado. Pogacar parte con ventaja, sí, pero como dice Aráuz, si uno tuviera que apostar, “me lo jugaría por Pogacar... pero con reservas”.