Nia Correia lanza nuevo tema: “Transmite buen rollo y eso es lo que quiero conseguir con mi música”

Estefanía Correia, Nia (28 años), flamante ganadora de ‘Operación Triunfo 2020’ estuvo este viernes con 'El Pulpo' en 'Poniendo las Calles' y presentó 'Tulum', su nuevo lanzamiento, en el que comparte colaboración con el conocido grupo cubano Gente de Zona.

La canaria aseguró estar viviendo “un sueño” y recordó que escuchaba de pequeña a Gente de Zona. “Poder trabajar ahora con ellos es una pasada, transmiten un buen rollo tremendo”, añadió.

Pese a que nunca ha estado en Tulum, una ciudad mejicana ubicada en la región de Quintana Roo, Nia explicó que el título de su nueva canción se inspira “en lo paradisíaco de sus playas”. “Tulum te invita a disfrutar y a relajarte”, le contó la artista a 'El Pulpo', aunque confesó haberla grabado en Formentera: “no tiene nada que envidiarle a Méjico”.

Esta canción, que cuenta con 380.000 visualizaciones en YouTube, se suma a otros éxitos que ha lanzado la canaria y que le han permitido rodearse de artistas de la talla de India Martínez, Blas Cantó o Nyno Vargas.

No obstante, expuso Nia en 'Poniendo las Calles', “nunca se sabe si lo que sacas va a gustar, no hay una ciencia que lo explique, pero el objetivo es sacar canciones que lleguen a la gente”.

En cuanto a su día a día, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo señaló que “no hay dos iguales”. “Estoy todo el día fuera de casa, ya sea en el estudio, en un bolo o de ensayos, no puedo planificarme”, dijo. También aseguró tener “carácter” y “mala leche”. Eso sí, matizó, “siempre intento sonreír y tomarme bien las cosas”.

Sobre su preparación, Nía le contó a 'El Pulpo' que es “fundamental” cuidarse la garganta porque es su “instrumento”. “Ya no fumo porque mi profesor de canto me daba mucha caña y la verdad es que se nota”, añadió. Sobre beber agua fría o comer picante dijo que no influye en las cuerdas vocales y que, al menos ella, “no le da importancia”.

También confeso ser una “enamorada” de la comida, en particular de la cocina asiática. “Para desayunar, o una tortilla o un huevo a la plancha y de mi tierra, las papas arrugadas”, explicó.