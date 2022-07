Nerea Rodríguez sobre su último single, 'Malibú': "No se creó pensando en que fuera la canción del verano"

La combinación entre talento, trabajo y originalidad tiene un nombre: Nerea Rodríguez. La joven cantante, con tan solo 23 años, tiene una extensa carrera a sus espaldas, desde el musical de “La Llamada” a “Tu Cara Me Suena” pasando por “Operación Triunfo”. Además, hace honor al nombre de este último talent show porque ha triunfado por todo lo alto. Ha apostado por un estilo pop dosmilero que de momento solo le está dando buenos frutos. De hecho, este año el verano suena a 'Malibú', y es que Nerea ha conseguido colar su canción entre los temazos de este verano. Hoy pone las calles con nosotros para presentarnos su nuevo sencillo y hablarnos de futuros proyectos.

En primer lugar, la cantante ha revelado cómo fue cambiando su forma de pensar sobre la canción de 'Malibú' desde que empezó a escribirla hasta que la terminó: “Es verdad que 'Malibú' no está creada pensando en querer que sea la canción del verano, pero es verdad que una vez que estaba terminaba sentía que era una canción ideal para ser un poco el himno de esas relaciones a distancia, de esos momentos en los que tienes lejos a tus seres queridos. Ya no solo una relación a distancia, también con tu familia. Hay mucha gente que me ha dicho que es bastante himno de las personas que están de Erasmus también. Y creo que también es eso, la canción del verano, la canción ideal para cantar gritando en el coche y que te anima y que te da energía”.

Además, aprovechando la ocasión, Nerea Rodríguez ha contado por qué lugares pasó para grabar el videoclip y una anécdota sobre una parte del rodaje que ha terminado formando parte del vídeo de imprevisto: “El videoclip está grabado alrededor de Los Ángeles en general, obviamente pasando por Malibú, pero también pasando por otros sitios muy icónicos como es el pier de Santa Mónica o Venice Beach, Downtown o el río de Los Ángeles. Para mí, uno de los momentos más divertidos del vídeo es cuando estoy en el pier de Santa Mónica y gano un peluche, porque eso fue real. Yo quise jugar para meterlo en el vídeo, quise jugar a uno de los juegos que hay en el pier que es tipo una feria, y gané de casualidad y eso quedó grabado y mi reacción es supernatural porque no me esperaba ganar”.

Y aprovechando la ocasión, la cantante ha confesado que no cambiaría nada de la experiencia que ha tenido la oportunidad de vivir: “Creo que todo ha sido muy bonito, la composición, la producción, la grabación de las voces... Pero es verdad que el videoclip tiene algo que me ha hecho muy feliz y que me ha gustado muchísimo”.