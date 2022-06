El motivo por el que debes abrochar los cinturones traseros de tu coche aunque los asientos no estén ocupados

Cada madrugada de martes y jueves nuestro experto en motor deCOPEAlfonso García ‘Motorman’ cuenta a Carlos Moreno ‘El Pulpo’ en ‘Poniendo las calles’ las últimas novedades en los automóviles, las últimas noticias y recomendaciones de la DGT, consejos y responde a las dudas relacionadas con el mundo del motor que le plantean los 'ponedores'.





Este jueves el ‘ponedor’ Juan José, de Córdoba, consultaba a ‘Motorman’ si es cierto que es recomendable llevar abrochados los cinturones de seguridad de los asientos traseros de tu coche, aunque esas plazas no estén ocupadas. De hecho, el oyente pregunta: “¿es verdad que aumenta la seguridad?”. A lo que nuestro experto ha respondido con un rotundo “sí”.

Alfonso García explica que “los cinturones traseros no sólo debemos usarlos cuando vamos sentados en esas plazas traseras, también es muy recomendable cuando llevas carga en el maletero” asegurando que “es un plus de seguridad”.

Y aunque, para muchos, puede resultar extraño, García nos cuenta la razón por la que es un plus de seguridad “porque en caso de frenada brusca o accidente impedirá que la carga del maletero penetre en el habitáculo de los pasajeros”. Un motivo a tener en cuenta ya que evitaría graves lesiones en caso de accidente.

Pero hay más, porque ‘Motorman’ aconseja, además, “abrochar los cinturones traseros e incluso cuando se viaja sin carga en el maletero porque son todo un plus de seguridad en caso de accidente o golpe por alcance trasero”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

FOTO: coches.com









LO QUE TE CUESTA NO LLEVAR PUESTO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN EL COCHE

Recordamos que el 21 de marzo de 2022 entró en vigor la Nueva Ley de Tráfico con nuevas infracciones y multas para los conductores. Y, entre ellas, se encuentran cambios en cuestiones relacionadas con el cinturón de seguridad: no llevarlo costará al conductor 4 puntos del carné de conducir.

200 euros son los que hay que pagar de multa, además, por no llevar puesto el cinturón adecuado y, además, hay que tener en cuenta quee si el ocupante que no lleva el cinturón abrochado es una persona mayor de edad, será el único responsable de la infracción y, por tanto, ni el conductor ni el resto de acompañantes tendrán que hacerse cargo de la multa independientemente de quien sea el propietario del vehículo. La multa será en ese caso únicamente económica de 200 euros y no habrá pérdida de puntos. Si el ocupante sin cinturón es menor de edad será el adulto responsable quien deba hacer frente a la sanción.

1 de cada 4 fallecidos en accidentes de Tráfico en España no llevaba puesto el cinturón de seguridad.









TE INTERESA