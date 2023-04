El momento en el que cambiar el gas del aire acondicionado del coche y cuánto tarda en acabarse: "No enfría"

Desde los primeros vehículos en los que no existía calefacción, hasta los sistemas de climatización actuales, han pasado unos cuantos años, consiguiendo sistemas en los que el conductor apenas tiene que preocuparse de regular la temperatura en el interior del habitáculo. Tan apreciado, también hay que saber utilizarlo convenientemente para obtener el máximo rendimiento contra el calor del verano y también por una cuestión de seguridad. Alfonso García 'Motorman' te explica en 'Poniendo las Calles' cuándo debes revisarlo y cambiar el gas que lo hace funcionar.

El R134a es el gas que hasta hace poco se utilizaba en la industria automotriz, pero está siendo sustituido desde el 1 de enero de 2018 por el R1234yf que cumple con la normativa actual anticontaminación. Estos tipos de gases refrigerantes tienen la característica de poder cambiar de estados continuamente. El sistema de aire acondicionado está compuesto por una serie de componentes que, sincronizados entre sí, hacen que la temperatura en el interior de habitáculo sea notablemente inferior a la que hay en el exterior en tiempo caluroso o verano.

Circular con una temperatura agradable en el habitáculo es algo que no solo nos hace los viajes más llevaderos: también desempeña su papel en la seguridad al volante. Evita la fatiga, pues el cansancio se agudiza si pasamos calor realizando un desplazamiento, y la peligrosidad aumenta en relación con la duración del mismo. Es por lo que es tan importante que este sistema esté siempre en óptimas condiciones y por eso Alfonso García 'Motorman' le cuenta a una ponedora y a Carlos Moreno 'El Pulpo' cuándo debemos cambiar el líquido que cambia la temperatura.

Así lo descubres

"Está claro que los síntomas son que no enfría lo suficiente, sin potencia o bien no puede desempañar los cristales, por ejemplo cuando lo utilizamos en tiempo frío. Todo indica que la presión del gas refrigerante en la climatización es insuficiente y, por tanto, es necesario ir al taller para recargarlo. En cuanto a su duración, tiene una vida media de unos 3 años, aunque varía según su uso y conviene que nos lo comprueben cada año en el taller y no olvidemos que era cada 12 meses o 15.000 km tenemos o debemos cambiar el filtro del polen. Además, es conveniente encender poner el aire acondicionado algunas veces durante el invierno que, como todo lo que no se utiliza, se estropea", explica Alfonso García 'Motorman'.

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'