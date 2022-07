El sencillo truco para poner el aire acondicionado en el coche y gastar muy poca gasolina

Si por algunos fuera, dormirían en sus coches ante las altas temperaturas que se están registrando estos días. Algunos, incluso, seguro que se les ha pasado por la cabeza dar unas vueltas más con el coche para seguir "fresquito", aunque tal y como está la gasolina, a muchos se les quitará esa idea. El caso es que muchos conductores abusan del uso del aire acondicionado sin saber realmente su funcionamiento, lo que provoca que el rendimiento de su coche no sea del todo eficiente. Lo mejor de todo es que existen varias soluciones o trucos para conseguir que tu vehículo rinda al máximo sin que experimentes que tus trayectos son baños en una sauna.

Además, debes de conocer también que la gasolina no es lo único que sufre durante tus trayectos "polares". Hay más partes del coche que, si no compruebas que funcionan correctamente, tu coche podría avisarte de una pronta visita al taller. Y aunque el verano y la temporada de vacaciones ya ha comenzado, para la próxima vez que hagas viajes largos, pasar por la ITV podría prevenirte de algún disgusto con el calor.

Revisa el funcionamiento del aire acondicionado

A todos nos cuesta llevar el coche al taller para que le den un último vistazo antes de empezar nuestras vacaciones o ir a trabajar durante las horas más calurosas del año. Pero no existe mejor prevención que confiar en los expertos para conocer si el aparato del aire acondicionado funciona correctamente. Lo más sorprendente es que la principal consecuencia de que no funcione este dispositivo no es el calor que sentirás durante tus trayectos, sino el mal rendimiento de tu coche. Por ello, un último chequeo nunca viene mal.









No encenderlo al arrancar

Una vez hemos comprobado que nuestro aire acondicionado funciona correctamente, el primer error que cometemos suele ser activarlo nada más entrar en el coche. Muchos lo hacen por el excesivo calor que ha absorbido durante las horas que se ha llevado en la calle y otros porque no aguantan ni un segundo pasando calor. La principal medida que tenemos que tomar es bajar las ventanillas para que se vaya el aire y, una vez hemos arrancado y llevamos unos minutos en movimiento, podremos activar nuestro ansiado aire acondicionado. Eso sí, cuando dejes parado tu coche durante unos minutos -no cuando te pares en un semáforo, por ejemplo- se recomienda apagarlo. Para entonces, tu coche ya tendrá un ambiente fresco y no notarás mucho calor.

Parasoles para evitar altas temperaturas

Un consejo ligado con el anterior es el empleo de parasoles en tu vehículo. Es una herramienta muy reconocida sobre todo en estos meses de verano, donde casi todos los coches en la playa llevan alguno. Realmente, este utensilio reduce la entrada de calor en el interior de tu vehículo, aunque no evitará que tu coche esté caliente. Por si fuera poco, muchos conductores emplean parasoles no regulados y que no sirven más que para tapar el parabrisas. Se recomienda emplear los que tienen un material térmico, aislante y homologado. Atrás quedaron aquellos parasoles que eran de cartón o de puro plástico que no servían para nada y que sus ventosas borraban a veces la pegatina de la ITV.





TE PUEDE INTERESAR: El método infalible que utilizan en Japón para enfriar el coche en menos de un minuto: sin aire acondicionado





Ventanillas subidas

Seguro que alguna vez has recibido una pequeña bronca de tu conductor por tener las ventanillas bajadas cuando ha puesto el aire. Bueno, pues hay que decir que este enfado está totalmente justificado. El caso es que durante el tiempo que esté activado el aire acondicionado, las ventanillas deben de estar subidas al completo. Esto se hace, básicamente, porque se escapa el frescor y se mezcla con el aire caliente que se mueve por la calle. Además, el rendimiento de tu coche será más eficiente a partir de los 80 km/h, ya que no consumirá demasiada gasolina cuando lo tengas encendido.

La temperatura debe de ser óptima

Ni hay que convertir tu coche en un congelador, ni hay que ponerlo en los mínimos. Si colocas la rueda de la temperatura del A/A entre 22 y 24 grados, será suficiente para conseguir una buena optimación y rendimiento de tu coche, además de no poner en riesgo tu salud. Parece mentira, pero numerosos estudios relacionan las excesivas temperaturas frías de los aires acondicionados con los resfriados veraniegos. Además, poner el aire bajo mínimos por miedo a que consuma mucha gasolina es una falacia. Si estableces bien una temperatura adecuada, tu coche rendirá mucho mejor.

Apagarlo cuando haya un buen ambiente

No hace falta llevarse todo el viaje con el aire acondicionado puesto si la temperatura ha generado un ambiente fresco y llevadero. Algo que muchos desconocen es que el frescor se mantiene en el coche aunque desactives el aparato. Por eso, para no gastar tanta gasolina y tocar demasiado la batería de tu coche, cuando notes que ya hace suficiente frío, apaga el dispositivo. Puedes bajar las ventanillas si ves que el calor de la calle no es demasiado desagradable, pero esto puede provocar que se marche más rápido el frescor.









Limpiar las rejillas del aire

A veces no cuidamos mucho nuestro coche y la suciedad que se encuentra en el interior puede afectar a nuestra salud. Sobre todo para aquellos que tienen alergias al polvo o al polen. Es muy común almacenar residuos pequeños en las rejillas de la entrada del aire acondicionado y esto podría provocarnos algunos ataques alérgicos durante el trayecto. Otro consejo relacionado con la limpieza es revisar los filtros del aire para comprobar que no están demasiado sucios. Esta suciedad es uno de los principales motivos de ese olor desagradable que emana de las rejillas del aire.