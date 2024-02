El mensaje de una vecina de Cádiz de 43 años con una enfermedad rara que no tiene cura: "Solo quiero vivir"

Estamos a puntito de terminar el mes, pero es un día especial. Es jueves 29 de febrero. Un día un poco raro que solo tenemos en nuestro calendario los años bisiestos. También se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y en Poniendo las Calles hemos conocido la historia de una vecina de Cádiz que sufre una de ellas.

Cada 28 de febrero desde el año 2008 se celebra este día. Pero claro, los años bisiestos la celebración pasa al día 29 de febrero porque esta fecha simboliza, al igual que estos trastornos, algo que pasa poco, pero que existe en nuestras vidas. A Noelia le llegó de repente y siendo joven, como revela a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Si sumamos a todos los pacientes que tienen una patología de este tipo en España, hablamos de una población equivalente a las ciudades de Barcelona, Valencia y Sevilla juntas. Es decir, unos tres millones de personas. Esta es solo una de las muchas enfermedades raras que existen. Por desgracia todavía no tiene cura.

Noelia sufre amiloidosis, que, como explica esta oyente de Poniendo las Calles: "Se encarga de destrozar los órganos de mi cuerpo. El primero que ha destrozado es el corazón. Me dieron quimioterapia y me hicieron un trasplante de médula. Ya no pueden hacer nada más".

El mensaje de una vecina de Cádiz de 43 años con una enfermedad rara que no tiene cura

"Yo tengo muchas ganas de hablar con Noelia Echagüe Rodríguez", reconocía Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles. Esta vecina de Cádiz de 43 años escribió al presentador del programa a través de Facebook contándole su historia con una carta que le conmovió. Sufre una enfermedad rara que no tiene cura y envió un mensaje inspirador.

Esta oyente de Poniendo las Calles lleva "seis meses de quimioterapia y un trasplante de médula", el cual, reconoce a Carlos Moreno 'El Pulpo', le "ha mejorado un poco la calidad de vida". "Y estás positiva, estás con ganas, con fuerza", le señalaba el presentador del programa este jueves.

"Claro, por supuesto, yo lucho cada día por salir adelante y por vivir y tengo muchas ganas de hacer todo lo que pueda y mis limitaciones me permitan", señalaba Noelia en Poniendo las Calles, "es un palo que me da la vida, que no me esperaba, soy joven, tengo 43 años y, pues claro, mi vida se ha visto muy limitada".

Carlos Moreno 'El Pulpo' señalaba que le había "gustado mucho cómo has firmado el mensaje que me has mandado diciendo": "Es que mi deseo es vivir". "Claro, es que yo lucho por vivir, pero yo cuando escucho a alguna persona que dice, pues tengo ganas de morirme", espetaba esta oyente de Poniendo las Calles, "digo: Dios mío, ¿cómo puedes decir eso?".

"Solo quiero vivir"

Noelia reconoce que le "ha costado aceptarlo": "No ha sido fácil, pero, cuando te encuentras mal y de pronto te encuentras una enfermedad rara que no tiene cura, que no sabes cuánto tiempo te queda de vida, entonces aprendes a darle importancia a lo importante, saber y valorar lo que de verdad merece la pena y que si no tienes salud no eres nada en esta vida".

Esta oyente de Poniendo las Calles destaca que saca "fuerzas por mi familia, mi padre y mi madre están ahí apoyándome y lucho por ellos y por mí misma, por supuesto, claro". "Yo tengo que reconocer Noelia, que cuando ha entrado tu mensaje, es lo que he notado que transmitía tu mensaje", aclaraba Carlos Moreno 'El Pulpo'.