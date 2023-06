Un médico explica los peligros reales que existen de muerte por anestesia: "La gente lo está banalizando"

Es un proceso habitual en los hospitales, pero si no se realiza de forma adecuada, puede tener ciertos riesgos. La anestesia general es un coma temporal inducido médicamente. Se produce una pérdida reversible de conciencia y analgesia para que los cirujanos operen a un paciente. De esta forma, el paciente no puede sentir dolor y también puede tener amnesia, es decir, no recuerda lo que le han hecho. Estos son administrados por un anestesiólogo o enfermero anestesista, un médico o un enfermero especialmente capacitado que también controlará los signos vitales. Pero esto no siempre se cumple y ante esta polémica responde Javier García en 'Poniendo las Calles'.

El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor se refiere en 'Poniendo las Calles' a algunos lugares clandestinos donde, por ejemplo, se hacen operaciones de cirugía estética. Normalmente, la anestesia general es un procedimiento muy seguro y controlado. Normalmente, los efectos secundarios de la anestesia son consecuencia de las patologías previas y otros factores. La muerte como resultado de la anestesia general ocurre, pero solo muy raramente, como aclara el médico a Carlos Moreno, 'El Pulpo'.

Existe un porcentaje de pacientes que tienen temor o pánico a ser anestesiados. Los motivos son muy variados: desde miedo, a perder la consciencia, a despertar durante la intervención o a que se le produzca algún daño o muerte. Sin embargo, aunque existe un riesgo real a cualquiera de estas complicaciones, en la actualidad, los avances en la formación de los anestesiólogos, logrando que sean especialistas altamente cualificados, el desarrollo de nuevas tecnologías, los nuevos fármacos más seguros y la protocolización de los procedimientos hacen que la incidencia de estas sea excepcional.

¿Existe un gran riesgo a la hora de someternos a una anestesia?

En la actualidad, los pacientes de alto riesgo quirúrgico y de edad avanzada tienen una mortalidad asociada a la anestesia mínima y que la mortalidad se asocia más a complicaciones cardiovasculares o respiratorias en el período postoperatorio que durante la intervención quirúrgica. Los especialistas explican que existe más probabilidad de vivir mientras están anestesiados que cuando los anestesiólogos dejan de ejercer acciones sobre ellos. El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolorda más detalles en 'Poniendo las Calles' a Carlos Moreno, 'El Pulpo'.

En cualquier caso, si tiene preocupaciones, converse con su médico. Conocer de antemano a la persona que le suministrará la anestesia podría ayudarle. Pregunte qué tipo de anestesia se le suministrará. Pregunte sobre los posibles riesgos y efectos secundarios. Conocer más al respecto puede ayudarle a sentirse menos preocupado sobre los efectos de la anestesia. Aun así, el doctor Javier García aclara en 'Poniendo las Calles' un gran número de dudas. El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor te da seguridad ante este proceso con Carlos Moreno, 'El Pulpo'.

