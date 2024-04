Médico de día y artista por la tarde ¿cómo lo hace Javi Bosque, del grupo Malafé, para compaginarlo?: "Tiempo"

Hemos vivido, y nos quedan por vivir, momentos que quedarán para siempre en la historia. La pandemia por laCovides uno de los últimos hechos que más ha marcado todo lo acontecido desde que comenzó, y muy especialmente en nuestro país el 14 de marzo de 2020. Todos recordaremos esos meses de confinamiento y, sobre todo, quedará en nuestra memoria cómo pasamos ese tiempo.

Hay quien se dedicó a contemplar y quien aprovechó para iniciar nuevos proyectos. Es el caso del invitado que nos ha acompañado hoy en Poniendo las Calles. Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar esta noche con el artista alicantino Javi Bosque, líder, voz y alma del grupo Malafé.

¿Quién es Javi Bosque?

Cuando hacemos esta pregunta no la hacemos porque no conozcamos al artista, sino porque nos gusta resaltar la carrera del invitado con el que hemos tenido el gusto de hablar. Javi Bosque nació en Alicante en 1992 y,con solo 12 años, comenzó a tocar la guitarra, una de sus pasiones. Ya en 2012, antes de crear Malafé, fundó el grupo Banana Blues. Tocaban una mezcla de rock, blues y funky que le brindó la oportunidad de tocar en salas como The One, Stereo o Razzmatazz.





Él se autodefine cómo un cantautor con un estilo diferente. Fusiona la canción de autor con constantes guiños al blues y al funk, incluso a otros estilos. Además, añade que su música tiene dos facetas: El formato acústico y el formato eléctrico tipo power trio. De hecho, se considera más guitarrista que cantante, pero disfruta con ambas cosas, tanto dentro como fuera del escenario.

La música de los 80 y los 90 es su favorita

Cómo hemos dicho, Javi Bosque nació en 1992, con lo cual tiene actualmente 32 años. Sin embargo, esto no le ha impedido conocer a grupos que tocaban cuando él ni siquiera había nacido. La música tanto de los 80 como de los 90 admite que es su música favorita y la que más escucha a diario.

Es un fenómeno que no solo se da en él, y que muchos chicos y chicas dicen haber nacido en la época equivocada simplemente por la música. Y en su caso tiene claro porque es así: "Viene de mis padres. Cuando hacíamos viajes largos en el coche, yo iba en el asiento trasero y crecí escuchando mucha música de los 80. Cindy Lauper, Phil Collins, Toto... Y eso me marcó".

¿Es fácil compatibilizar la música con la medicina?

En la descripción hemos guardado un pequeño secreto: Javi Bosque también es médico. Es oncólogo de profesión y trabaja en cuidados paliativos. Pero claro, ¿cómo hace para compaginar esas 2 facetas que tiene?¿Por la mañana es médico y por la tarde escribe temazos?





Javi Bosque ha explicado en Poniendo las Calles cómo compatibiliza pasar de la consulta a la furgoneta cuando salen de gira: "Con muchas dificultades y durmiendo muy poquito. Pero al final la pasión es lo que más nos mueve a los seres humanos, y en mi caso pues la música es mi pasión e intento sacar el tiempo de debajo de las piedras para compatibilizar estos 2 mundos".