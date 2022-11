Así influye la música urbana en la visión del mundo de los adolescentes: "Una imagen alcanzable"

La educación es la base de todo. Por ello, a lo largo de los años, cada uno de los estímulos que percibimos afectan tanto al desarrollo de nuestra conducta, como al de las emociones o la propia ideología. Es por esto por lo que la música adquiere una gran importancia durante nuestro crecimiento, ya que forma parte de nuestra vida incluso antes de salir al mundo. Siendo este el motivo por el que debemos prestar atención a la melodía que nos rodea desde los primeros meses de vida y la que se convierte en la banda sonora de nuestro día a día.

"La música forma parte de nuestro entorno desde el inicio, desde que uno puede escuchar, incluso antes de nacer", dice Roberto Cremades Andreu, Vicedecano de Investigación de la Facultad de Educación y profesor del Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física, en el área de Educación Musical. "Esas relaciones que se establecen de inicio con la propia madre, también es una apego que se desarrolla por la música del entorno que escucha su madre", aclara.

En relación a esto, el peso de la música que percibimos en el ser humano tiene una explicación. Tal y como declara Susana Mezquida, pedagoga especialista en TDAH y Trastorno madurativo, esto se debe a que "la audición es el primer receptor sensorial y los estímulos como la voz de la madre en el útero y la música de los más importantes y de los primeros que recibimos desde que el bebé nace e incluso antes su nacimiento, como parte de ese desarrollo madurativo de la red neuronal del cerebro".

Por este motivo, la elección de la música que escuchamos marcará el resto de nuestra vida, ya que puede y "debe influir en la educación de los niños". "La música tiene papel muy importante que también es su influencia en el desarrollo en las capacidades afectivas y sociales", agrega Cremades Andreu, justificando que "a medida que uno va ampliando esas relaciones sociales al cantar o bailar, el niño va generando más vergüenza o una mayor habilidad social".

Al igual que "escuchando música se produce un despertar de emociones, una asociación entre los que escuchas y lo que puedes percibir, lo que puedes expresar libremente", añade, haciendo referencia a que esto ayuda a los más pequeños a saber expresarse libremente.

En ese momento, los padres deben tomar una gran decisión al ser ellos quienes empiezan a poner música a sus hijos, ya sea en casa o en el coche, y quienes irán determinando sus gustos de cara al futuro. Esta responsabilidad también se comparte con los profesores, al ser ellos quienes cogen el relevo de los familiares en la escuela, por lo que se usan "canciones en las aulas para la estimulación auditiva y motriz".





"Es necesario más audiciones para fomentar la pasión por la música, de una forma más vivencial y no tan teórica (...) El ritmo, los tiempos, los silencios, el espacio, frecuencias... Todo ello estimula el aprendizaje, los fonemas y grafemas, a diferenciar sílabas, palabras...", remarca Mezquida.

La influencia según el género musical

"El trabajo con la música favorece y acelera el desarrollo del cerebro. Las personas que hacen música tienen las conexiones cerebrales, entre la parte frontal y trasera, más desarrolladas que el resto. Entonces, esta percepción y el procesamiento del sonido, lo hacen más rápido y esto puede derivar en el desarrollo de competencias respecto al lenguaje", agrega Cremades Andreu al respecto.

Teniendo esto en cuenta, la elección del género musical tiene una gran influencia al "tener funciones diferentes a nivel terapéutico". "La obra de Mozart, por ejemplo, es la que se suele utilizar con los niños más pequeños cuando llevan a cabo un programa de estimulación neuroauditiva, por la riqueza de las frecuencias que ofrece y al mismo tiempo la previsibilidad de sus compases, que establecen un marco seguro para el oído de los más pequeños", apunta la pedagoga tras aclarar que "el proceso de memorización implica los sentidos y el oído, y está directamente relacionado con nuestros primeros recuerdos".

"La música reconocida como clásica (clasicismo, romanticismo, del barroco...), canciones infantiles, en las que canta una voz femenina, están muy bien para le edad temprana porque en esa época lo que más influye es el contorno de la melodía", corrobora el docente.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los niños comienzan a desarrollar sus propios gustos y preferencias y, por lo general, la música clásica no forma parte de ellas. "Tiene mucho que ver la tolerancia musical. Cuando somos pequeños estamos abiertos a cualquier estímulo y tipo de música, por lo que hay que aprovechar para estimular a los niños y que tengan un amplio abanico de gustos. Hacer que escuchen música más culta, que es la que no suelen tolerar con el paso de los años, y es la que favorece a su desarrollo", asegura el investigador. Es aquí cuando entra en juego lo que se escucha en el entorno y las influencias de fuera de la zona de confort porque "las letras que se aprenden pueden tener repercusión, ya que las repiten y las normalizan, con un vocabulario o un mensaje que seguramente no forma parte de su ámbito familiar". "Dependiendo de cómo se utilice, es lo que hace que con los años tengamos unas ideas o vayamos más allá", puntualiza él.





"El trap suele transmitir malos hábitos"



De hecho, según señala Mezquida, la música está directamente relacionada con el tipo de personas con las que se relacionan fuera de casa: "Los padres se deben interesar por las amistades de sus hijos porque la música que escuchan es fundamental conocerla". Como consecuencia, muchos son los padres que se muestra muy preocupados al perder el control cuando sus hijos se acercan a la adolescencia. En esta etapa, los jóvenes se suelen encontrar desorientados en busca de su propia identidad, por lo que tienden a apoyarse en las personas que conocen y en la música que les acompaña, ya que "le empiezan a dar un significado que no tiene hasta entonces".

"Esa identificación hace que te relaciones con personas con las que compartes esas preferencias musicales. Y estas preferencias sirven para visibilizar las tendencias, los hábitos... Como puede ser el normalizar los malos tratos, el consumo de drogas... Sobre todo por la música que se escucha hoy en día: pop, reguetón y trap", opina Cremades Andreu.

Actualmente, predomina la música urbana, tanto el trap como el reguetón, cuyas letras siempre han dado mucho que hablar por el mensaje que transmiten algunas, motivo por el que los progenitores suelen llevarse las manos a la cabeza. "Si la letra de las canciones son degradantes para las mujeres o las sexualiza, puede haber una influencia en la forma en que los niños traten a las niñas", analiza la pedagoga al respecto.





En relación a esto, el conflicto se da por la capacidad de la música de "estimular sueños y deseos, adaptados al ideal cotidiano que tienen los adolescentes" porque "reciben inconscientemente este mensaje". Y el problema surge cuando esto se desarrolla en torno a polémicos géneros como el trap, ya que suele "transmitir malos hábitos como el consumo de drogas o el robo". "Esta música y su estética está tan normalizada que los jóvenes no son conscientes de lo que dicen las letras de las canciones, se fijan en el ritmo e ignoran las letras", reconoce el docente.

"El problema son las letras y las imágenes, cuerpos de mujeres perfectas, el tipo con el chándal, las cadenas de oro, el coche... Y la gente cree que es una imagen alcanzable", insiste Cremades Andreu, remarcando que es esto lo que "marca la identidad de estas generaciones".

Ante esto, el investigador cree que "el trap tiene menos futuro porque es un invento actual que ha venido a saco a una generación que socialmente no tiene tantos medios como para poder alcanzar lo que aparece en esos vídeos, teniendo también en cuenta que hay una alta tasa de paro, menos posibilidades laborales...". Mientras que el reguetón "es más fácil que se quede" por "la gran cantidad de sociedad latinoamericana que hay en España".

Esto es algo muy difícil de parar, ya que ahora se ha normalizado que elijan por ti la música que escuchas "al tener plataformas como Spotify, que suele reproducir las últimas tendencias que por lo general es música urbana". Teniendo también en cuenta que durante la adolescencia son mucho más influenciables: "Mas allá del género o tipo de música, creo que lo importante es la dirección en la que puede modificar su pensamiento en edades en las que son muy influenciables como la pubertad", comenta Mezquida.

Por este motivo, el docente insiste en que no solo hay que dar clases de historia de la música en el colegio, también "hay que hablar de lo que ha sido".





De la misma manera, Cremades Andreu considera que el principal problema se encuentra en lo que transmiten las letras y la estética de determinados géneros, por lo que considera que habría que cambiar esto, "buscar alternativas, que las hay, como artistas urbanos que narran cómo es la vida" o hablan del amor desde la parte más emocional sin tener que denigrar a la persona que les ha hecho daño.