Marta Soto en 'Poniendo las Calles': “Lo que más me gusta es una barquita y estar con mi padre”

La música es algo que nos encanta en 'Poniendo las Calles' y por eso siempre intentamos estar a la última. Conocimos a esta artista hace ya un tiempo, y, la verdad, nos quedamos pillados con su música y su personalidad. Descubrimos en ella que es muy apasionada en todo lo que hace y que desde muy pequeña la música ha sido parte de su vida. Nos confesó que “Todo lo que te tengo”, su último trabajo era uno de los viajes más hermosos que había recorrido en su vida, y que solo madrugaba si era para hablar con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Marta Soto regresa a 'Poniendo las Calles', su excusa para madrugar.

La música ha sido siempre un regalo para ella y más en los últimos meses, donde el recibimiento por parte del público ha sido más del esperado: “Estoy muy contenta con el público, sobre todo cuando se animan y vienen a los conciertos, el sentido de todo, el poder encontrarte con la gente encima del escenario.” - reconoce al preguntarle por sus últimos meses en la música.

Un artista se hace en el directo y Marta lo tiene más que dominado: “Soy de las que disfruta y se olvida del mundo cuando me subo al escenario. Las tres primeras canciones las sufro de nervios, pero a partir de la tercera estoy a pata suelta, como quien dice.” - asegura a 'El Pulpo' cuando hablan sobre la presencia escénica.

Lo que veis de ella es lo que hay. Una joven enérgica y muy positiva que ha venido a 'Poniendo las Calles' para presentar su nueva canción 'Cómo me gusta', una total declaración de intenciones. Aunque ella tiene muy claro lo que le gusta: “lo que más le gusta a Marta Soto es la vida en general, sentirme viva y estar contenta de vivir las buenas y las malas, pero siempre con los ojos abiertos.” - recalcando la importancia de los ojos y la mirada. Marta se suele fijar mucho en las miradas, el lugar “donde está la verdad. La mirada no miente, dice mucho cuando miras a la cara y miras a los ojos. No esconde nada, te mira claramente.”

Algo que le gusta también mucho a Marta son los abrazos, pero no te hablo de abrazos de personas, que también, sino de canciones. Una canción también sabe abrazar, cuando te pone los pelos de punta, nunca falla. “De repente te entra un escalofrío o que te haga viajar a un determinado sitio, es decir, que estés escuchando una canción y a tu cabeza se te venga un momento puntual de la vida y lo revivas.” Ahí es cuando ocurre la música para Marta Soto.

Una cantante muy impulsiva, más de corazón que de cabeza, de las que se deja llevar por el primer impulso, antes que razonar hasta tomar una decisión. “La idea que te sale de primera es la más valiosa, si le das muchas vueltas a algo, luego te das cuenta que la idea buena era la primera.”

Marta es onubense, de Huelva, de Punta Umbría. Una tierra muy bonita, sobre todo en esta época. Una tierra a la que ella está muy unida y de la que no le gusta solo una cosa: “lo que más me gusta de Huelva es su sal, su viento, sus barquitas. Me ha conquistado desde siempre por la humildad, por el cariño y por la gente tan trabajadora que hay.” - asegura emocionada. Huelva y su mar el tienen robado el corazón desde bien pequeñita. Si piensa en su tierra, tiene clara la imagen: “pienso en estar con la barquita con mi padre, pescando doradas.” Y es que no necesita nada más.

Los próximos meses los pasará alejados de su querida Punta Umbría para transmitir ese mensaje positivo que ella tiene a todos, y es que comienza la gira. Va a recorrerse España al completo, incluyendo las islas para celebrar el amor en todas sus formas y en todos sus momentos.