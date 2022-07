Marta Soto: "Este último año ha sido de aprendizaje y de gestionar muchísimo mejor la paciencia"

Lo que esta mujer tiene es una voz increíble que nos cautivó desde hace ya bastante tiempo, y tenemos la suerte de poder decir que vuelve a madrugar para poner las calles con nosotros. Este programa de radio, que nace el 1 de septiembre de 2015, ha ido congregando todos los viernes a multitud de artistas de multitud de generaciones. Y a medida que van pasando los años nos vamos dando cuenta de que la música no para por mucha pandemia y por muchas bajezas que la vida muchas veces nos demuestra que existen. La música es una válvula de escape para salir a la vida, y es fundamental. Marta Soto es una pieza fundamental que nos ayuda para entender que la música son pildoritas de vida para hacernos sentir bien en nuestro día a día. Ella ya estuvo poniendo las calles con nosotros hace un año aproximadamente. Nos presentaba su primer trabajo, nos dijo que no le gustaba mucho madrugar, pero que por la música haría lo que hiciese falta. Pues hoy, esta responsable de ADN musical que lo tiene en las venas, ha decidido volver a madrugar en este día y nos quiere presentar en directo su nuevo álbum: “Todo lo que tengo”.

Para romper el hielo, Marta ha querido expresar lo que siente cuando se encierra en su habitación y empieza a crear música con el objetivo de poder sacarla a la luz en el momento adecuado: “Es un poco terapia, es como ir al psicólogo pero teniéndolo en casa. Sería muy egoísta hacer una canción y quedártela para ti sola. Eso siempre me lo ha dicho mi madre, “Marta, esto no se puede quedar en tu habitación, esto lo tiene que ver el mundo y esto lo tiene que escuchar la gente”. Así que la he hecho caso y aquí estamos”.

Además, la artista nunca olvida de donde viene e invita a todo el mundo a hacer una parada allí para que conozcan el lugar que la vio crecer: “De mi tierra solo puedo decir cosas buenas. Me he cruzado con muy poquita gente que no conoce mi tierra y eso me ha sorprendido mucho porque es un pueblo pequeñito, un pueblo costero de marineros en Huelva, y el que no lo conozca, pues le invito a que se pierda tanto por la costa como por la sierra, que es precioso. Es la mayor suerte que tengo yo, el haber nacido ahí, en Punta Umbría”.

Y echando la vista atrás, Marta ha hecho balance de cómo la ha afectado la pandemia a nivel profesional y en qué la ha ayudado para crecer como artista: “Yo creo que, como a todas y a todos, en cualquier sector ha sido un momento de incertidumbre total, y en algo como la música, que si no hay público no hay música, pues ha sido difícil, han sido momentos duros. Pero parece que poco a poco todo se va reponiendo y que, sin llegar a bajar la guardia del todo porque seguimos en una pandemia, sobre todo hay que seguir respetando y hay que tener cuidado con la gente que tenemos al lado e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Dentro de todo eso, parece que la música poquito a poco va viendo la luz. Y para mí personalmente, este último año ha sido un año de aprendizaje, de gestionar muchísimo mejor la paciencia. Yo siempre he sido muy inquieta y muy impulsiva, y con todo esto hemos visto que hay otros tiempos y que las cosas van con más calma, así que se agradece”.