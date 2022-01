Marta Soto, la joven promesa de la música

Ya sabes que en Poniendo las calles nos encanta la música para alegrar las madrugadas y las mañanas, hablar con ellos, conocerles mejor y apoyar a los artistas jóvenes que, como quien dice, acaban de empezar en esto. Hoy te quiero presentar a Marta Soto. Ella es Onubense orgullosa, de Punta Umbría para ser exactos, tiene tan solo 25 años y es considerada por muchos la joven promesa de la música española, pero ya te digo yo que cada vez más es el presente. Este viernes, 7 de enero, Marta ha querido madrugar un poco más de la cuenta para ayudarme a Poner las Calles y presentarnos su nuevo sencillo ‘Me preguntaron por ti’. Un sencillo que ha estrenado justo después del confinamiento y del que ha hablado al Pulpo durante el programa. Este sencillo es el adelanto de 'Todo lo que tengo', su nuevo álbum con el que irá de gira este 2022 por toda España y con el que espera afianzarse un poco más en el panorama musical.

A ella, la música es una afición que le viene “de chiquitita”. Es más, nos ha contado que en su casa “se respira música. Es un idioma más”. Por eso no le resulta muy complicado componer.

No obstante, nos ha contado su proceso de composición: “Si te soy sincera, no hay un sentimiento en particular que me inspiren sino que lo hacen todos. Es el levantarte un día por la mañana y poder vivir todo tipo de experiencias e ir con la mente abierta también para no dejar nada fuera”. Además, nos ha contado que querer conocer más es también muy importante en su proceso de composición: “Ir con el corazón dispuesto también a aprender cosas para poder escribirlas es fundamental”, nos ha contado.

Un proceso que ya seguía cuando comenzó su andadura musical, con ese 'A que no me dejas' que versionó del cantante Alejandro Sanz en 2015 y que supuso el primer paso de su carrera como cantante.