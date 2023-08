El lugar donde está el radar que más multa de España: "Es toda una auténtica caja registradora"

El año pasado, 2022, la DGT recaudó 507 millones de euros por multas, la cifra más alta de los últimos 10 años, un 20% más con un total de 3.704.000 multas. La provincia donde más multas se imponen es Madrid, con una media de más de medio millón, el 60% son de exceso de velocidad. Después van la capital valenciana, Cádiz, Málaga y Sevilla que cierran el ranking de las provincias más multonas. ¿Y cuál es el radar que más multas pone en España? Alfonso García resuelve la duda en 'Poniendo las Calles'.

Tal vez no sepas cómo funciona un radar de velocidad. Sin duda, un hecho curioso teniendo en cuenta que, si sueles conducir por autovía, te topas con ellos constantemente. Se trata de dispositivos que pueden hacer que tengas que rascarte el bolsillo, pero cuyo objetivo principal es preservar la seguridad. Sin embargo, la tecnología empleada en sus cinemómetros no es perfecta. Tanto los radares fijos como los móviles tienen un margen de error de ± 5 km/h hasta que el vehículo alcanza los 100 km/h. A partir de esa velocidad, es de ± 5%. Esto no se aplica a los radares de tramo, ya que su sistema de funcionamiento es mucho más preciso.

Anteriormente, los radares fijos fijaban el margen de error en un 7 %, de tal manera que si una carretera tenía el límite en 100 km/h, no saltaban hasta que se rebasaban los 107 km/h. Ahora es de un 3% de margen, según se estipula en el Apéndice I del Anexo XII de la Orden ICT/155/2020. Por su parte, los móviles ya llevan tiempo fijados al 5 %, basándose en una sentencia del Tribunal Supremo y que redujo de facto este margen distinguiéndolo de los fijos. Pero no todos los radares multan con este nuevo margen de error, solo los homologados desde octubre de 2020. La normativa la tienen que cumplir todos los radares, no solo los de la DGT.

El radar más multón

Este radar está en la autovía A-381, que va de Jerez de la Frontera a Algeciras. En concreto, está en el punto kilométrico 74,6. "Es toda una auténtica caja registradora", señala Alfonso García. Solo el pasado año puso más de 79.000 multas, unas 217 multas diarias. Un radar que curiosamente un año antes, en 2021, no estaba entre los 50 que más multaban. Es sorprendente porque está ubicado en una autovía y bien señalizada. Entonces, ¿cuál es el motivo de que sea el que más multa de España?





Pues bien, es que está en esta autovía A-381 que se inauguró en 2005. Pasa por el Parque Natural de los Alcornocales y atravesándolo hay muchas señales que advierten del peligro de que se pueden cruzar ciervos. Por este motivo, en la mayoría de sus tramos, el límite es de 120 km/h, mientras que en otros, donde está el famoso radar multón, la velocidad máxima está limitada a 80 km/h, justo a la salida de un túnel y a la izquierda.

