Los planes de Sam Altman que acaban con su despido y regreso a OpenAI: por qué Microsoft toma esta decisión

Este martes ha estado en 'Poniendo Las Calles' Juan Diego Polo, experto en tecnología y encargado del portal wwwhatsnew para hablar de tecnología y contar las últimas noticias que están en el mercado.





Audio En primer lugar ha querido hablar de Sam Altman es el creador de Chat Gpt: "Pues está todo tranquilamente, Sam es uno de los Ceos más queridos de la tecnología, y un viernes por la noche, Sam en todas las noticias, en twitter, en todas las redes, que el consejo de administración le ha despedido pero no da el motivo, dice solo que hay un problema de confianza, se revela en twitter, pasan las horas y microsoft ve que las acciones empiezan a bajar y contrata tanto a Sam como al presidente de Open Ai, mientras tanto todos los funcionarios de las empresas empezaron a decir que querían volver y así fue hasta el martes siguiente, que volvieron a contratar al bueno de Sam y esto pasó en cuatro días, cambiaron de empresa y volvieron. Al final van a despedir a los de administración, a los que les despidieron..." así lo ha contado este martes en 'Poniendo Las Calles' Juan Diego Polo.

Hay rumores sobre el despido de Sam Altman

Pero claro, al ser directivos de grandes empresas, que se vayan o que les despidan no nos debe preocupar mucho, eso sí, el motivo del despido cuál es: "Aparentemente, solo son rumores o posibles conversaciones que se han tenido pero que no han sido oficiales, Sam estuvo trabajando empresas de Hardware para construir un chip de inteligencia artificial que permita no depender pues de grandes empresas a la hora de contratar nuevos servidores, es decir, que OpenAi pudiese producir sus propios ordenadores. Porque hoy en día todo Chat Gpt consume una tecnología impresionante, entonces claro, esos ordenadores se los tiene que dejar Open Ai y si lo producen ellos mismos, consiguen ahorrar dinero y con esa mentalidad pues Sam fue por el mundo buscando soluciones de ese tipo y eso no le gusto a la empresa porque desviaba el punto de Open Ai, ya que, no se trataba de una empresa de Hardware, sino de inteligencia artificial, entonces se cree que eso disgustó muchísimo, tanto como para despedir al CEO, pero bueno eso es uno de los motivos que se están barajando pero realmente no se sabe qué pasó", así lo ha contado este martes en 'Poniendo Las Calles' Juan Diego Polo.





Ahora mismo la situación está tensa porque Sam está dentro de Open Ai, es decir, vuelve a ser CEO. Pero aún así muchos de los miembros de la junta que le despidieron ya no están en Open Ai ahora han contratado a tres de la junta nuevos y piensan subir el número de miembros a nueve. Aunque la situación está tensa, ya han vuelto a subir las acciones y están tranquilos.

Y es que esas miles de millones de acciones afectaban a muchas personas y es algo que asusta mucho a la gente porque estamos hablando de la empresa de Chat Gpt que ahora mismo está revolucionando el mundo.