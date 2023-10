Como habrás notado, ya empieza a hacer frío. Ha cambiado el tiempo y mucha gente se prepara de cara al invierno. Desgraciadamente, más del 14 por ciento de los hogares españoles no pueden calentar suficientemente su casa en invierno. Es lo que se conoce como situación de pobreza energética. Esta situación afecta principalmente a familias con hijos y a las personas mayores, y en Poniendo las Calles queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar a aquellos que lo necesitan. En el programa de este martes, una joven de 27 años que lo sufre dio consejos para afrontar el problema.

Audio





"En mi casa éramos cuatro y, bueno, la calefacción no se podía pagar porque entraba un sueldo, que era de mi padre, con el que pagar la hipoteca y la alimentación de cuatro personas", relata la joven, que no ha querido revelar su identidad y que, en el programa, la conocimos como Andrea, un nombre ficticio, "mi madre no la tenían en unas condiciones en las que le pagaran un sueldo mínimo y no llegábamos a fin de mes, entonces, cuando tienes que elegir entre comer y estar caliente, pues normalmente eliges comer".

15 años sin poder poner la calefacción

Ese es el tiempo que declaró Andrea que llevan sin poder calentarse de esta manera. "Al ser más pequeño, pues en ese momento no tendría noción de ello", reconoce, "es cuando eres más mayor cuando aprendes a tirar de trucos, porque la calefacción al final es algo que, cuando no lo puedes pagar, pues tienes los calefactores de adorno". Bea Calderón le preguntó cómo es vivir sin poner la calefacción: "Te acostumbras a vivir en una situación en la que eres tú y tus circunstancias y te tienes que aclimatar a estas normas". Pero es que además ella es todo un ejemplo, como quedó claro en Poniendo las Calles.

Ha estudiado la carrera de Biología Sanitaria, tiene un Máster en Ciencias Forenses, otro en Antropología Física y ahora se está doctorando. Además, ha querido ayudar a todos aquellos que no van a poder poner la calefacción este invierno y en sus redes sociales se ha hecho con un nombre porque da algunos consejos prácticos: "Lo pensé a raíz de que vi que en Emiratos estaban amenazando con cortar el suministro de gas a Europa a raíz de lo que está pasando ahora mismo en Oriente Próximo y Oriente Medio". En Poniendo las Calles también dio varios consejos.

Algunos consejos

"Lo primero que recomiendo siempre es ver si te puedes acoger al bono social eléctrico", comienza, "esto está financiado por el Gobierno de España y hasta el 31 de diciembre, supone un descuento entre el 65 y el 80 por ciento de descuento en la factura, en función del nivel de vulnerabilidad": "Conozco a gente que ha pasado a pagar 8 euros de electricidad". En cuanto a los tradicionales, explica que "lo mejor es poner varias capas finas" de ropa "de forma que haya aire corriendo entre las capas y que se caliente con la propia temperatura del cuerpo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





También da consejos sobre la comida: "Solemos hacer comidas calóricas y ayudan a subir la temperatura. Gracias a Dios vivimos en un país en el que en muchas de estas comidas son relativamente baratas. Hablamos de sopas, de consomés, de potajes... Yo siempre recomiendo la sopa de marisco con fideos porque aporta mucha proteína y a la vez con los fideos también estás aportando hidratos de carbono". Además, explica que otro alimento "muy saciante, que ayuda al sistema inmunitario ante de temperaturas frías y es barata, además de aportar hidratos de carbono, es la avena".