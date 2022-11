2,7 millones de familias españolas están en pobreza energética: "Aún no hemos podido encender la calefacción"

En 'Mediodía COPE' hemos conocido el caso de Irene, una madre de dos hijos que vive de alquiler en Soria. Ellos son solo una de los 2,7 millones de familias que están en situación de “pobreza energética”, los que tienen la casa a una temperatura inferior a la recomendada por no poder pagar las facturas. Irene pagó el año pasado entre 90 y 120 euros al mes, unos precios a los que sabe que este año no va a poder hacer frente, por eso todavía no ha encendido la calefacción desde verano. Una ciudad en la que las noches promedian temperaturas mínimas bajo cero en diciembre, enero y febrero y hay al rededor de 83 días de heladas al año.

"La temperatura inadecuada es un indicador de la pobreza energética y ha aumentado mucho en un año, pero luego hay otro al que hemos denominado "pobreza energética oculta" que roza el 30% en nuestro país ", ha dicho en 'Mediodía COPE' el coordinador de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, José Carlos Romero. Son datos extraidos del Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2021, que se ha presentado hoy en Madrid. "Hay medidas en marcha que han comenzado a paliar y esperemos a que sean efectivas y paren el golpe".

Lo dice el informe que ha presentado hoy la Universidad Pontificia Comillas, que indica, además, que el año pasado aumentaron en cuatro puntos el porcentaje de hogares que no pudieron poner la calefacción a una temperatura adecuada (del 10 al 14%) y que el 10% de las familias se retrasaron en el pago de las facturas de gas y luz.