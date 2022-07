Se doblan los hogares en situación de pobreza energética en España

Ahora mismo, en plena ola de calor, el 14% de los españoles no puede conseguir que su casa esté a 26 grados porque no podrían pagar la factura, según datos del INE. Simplemente encender un aparato de refrigeración, un aire acondicionado unas cuantas horas le cuesta una familia de 4 miembros unos 100 euros al mes, tomando como referencia esos 26 grados que se recomiendan. En invierno el desembolso es mayor, se necesitan unos 40 euros semanales 160 mensuales para que la casa esté a 21 grados, aunque ahora nos están recomendando 19. En cualquier caso, se ha instalado en todos los hogares la contención en el gasto de energía. Roberto Barrella investigador de la cátedra de energía y pobreza de la Universidad Pontificia Comillas y autor del informe sobre pobreza energética en España en 2021, asegura a COPE que “el miedo a no poder las facturas se convirtió el año pasado en un infragasto en los hogares” y este año se ha agravado con el aumento del coste de las energías en un 35%.

Pagar los recibos o comer carne

El riesgo de pobreza se ha incrementado con la pérdida de poder adquisitivo general en muchas familias. Dos millones están en situación de pobreza severa, es decir no cubren ni la cuarta parte de sus necesidades de energía, cuando en 2020 eran un millón, y más de 3 millones de hogares gastan en energía, en relación con sus ingresos, el doble de la media, así que tienen que elegir entre pagar el recibo de la luz y el gas o hacer la compra con determinados alimentos. “Los que superan el 10% de sus ingresos en suministros energéticos caen en situación de gasto desproporcionado y pueden estar cortando otras necesidades básicas como la comida u otras necesidades básicas”.

Cambio de hábitos

Los hábitos de los españoles en el hogar se han modificado para adaptarse y hacer frente a la realidad energética actual. 2 de cada 3 hogares españoles han modificado sus hábitos en relación al uso de los electrodomésticos desde que los precios de la energía empezaron a incrementar el cambio de hábitos más generalizado ha sido adaptar el momento de uso de los electrodomésticos a la tarifa de precios, a las horas más baratas, así lo hace el 51%, el 34 ha optado por usar menos algunos electrodomésticos y el 11% hace un uso más adecuado de ellos tanto para lavadora como para lavavajillas, con lavados a baja temperatura o programas cortos.