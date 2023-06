El líder y la voz de Los Rebujitos en 'Poniendo las Calles': “Quiero mi sitio”

Es un artista que ha sabido reciclarse y adaptarse a los cambios que se han producido en su carrera. Empezó muy joven, con solo catorce años, junto a Manuel G., en el grupo 'Los Rebujitos'. Él es Yeray Blanco. En el año 2004 publicaron su primer disco, “Lo que me gusta de ti”. Vendieron más de 40.000 copias y tuvieron una gira que les llevó por toda España. Es una exitosa carrera. Hoy Yeray Blanco nos ayuda a Poner las Calles.

En 2010 se publicó uno de sus grandes éxitos “Todos los Besos”. Una canción con gran significado para el artista. “huele a Tarifa, a mi tierra, un himno para los restos.” Una canción con “pellizquito”, una canción que salió a la primera. Yeray se siente muy orgulloso de su Andalucía, siempre abanderando la Comunidad Autónoma, Cádiz y Tarifa. “Tarifa tiene todo, una gente, tiene campo, playa, los dos mares, levante, poniente, el pescado” - asegura el cantante.

Yeray viene de una familia humilde, donde el trabajo era el pilar fundamental. Su padre era pescador. “Mi padre ha sido un currante desde que tengo uso de razón, ha trabajado en todos los sitios posibles habidos y por haber, pero siempre terminaba trabajando con el mar.” Tanto su padre, como su abuelo venían a diario de las almadrabas con los atunes y su bisabuelo, desde Isla Cristina (Huelva). “Dicen que los andaluces somos unos vagos y no es así, nos gusta disfrutar y vivir la vida, reírnos y el clima nos invita a ello.” - específica a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Una familia que siempre le ha apoyado, aunque su madre era un poco más reticente y miedosa por lo que puede suponer el mundo de la música, pero siempre han estado ahí. Su tierra es también su familia y forma parte de su rutina, el pisar la arena de Tarifa, los días que no hace viento.

La música lleva años acompañándole, pero lo que no lleva tanto es la guitarra, la cual solo toca desde después de sacar su segundo disco: “Un día el manager que teníamos en ese momento, me dijo que me pusiera a componer. A mi hermana le regalaron una guitarra por los reyes, con un libro de acordes. Ella no la usaba, y la cogí yo. Ahora todas las canciones son composiciones mías.”

En 2004 se publicó “Lo que me gusta de ti”, y de un momento a otro su vida cambió. “Fue de repente de verme cantando, de pasar de cantar con mis amigos, a verme en el escenario, todo lleno de gente, la verdad que fue un shock para mi, con 14/15 años, bonito pero impactante.” - reconoce el artista.

Un artista que transmite honestidad, con la música y sin ella. Una persona sencilla en todos los lados, como él intenta mostrar en sus canciones, que canta desde el corazón. “Me gusta mucho escucharme, sentirme por dentro, con los ojos cerrados y después llevárselo a la gente.” - explica en 'Poniendo las Calles'.

Yeray eligió el camino de la música, pero perfectamente podría haberse dedicado al mundo del fútbol. Él mismo le reconoce a 'El Pulpo' que los entrenadores de equipos de la zona iban a su casa a pedirle a su madre que se cambiara de equipo, pero él tenía claro que si jugaba era con su equipo, “Huerta del Rey.”

El excantante de Los Rebujitos se encuentra en un buen momento personal, que le permite estar en un también buen momento profesional. Acaba de volver de Barcelona y este fin de semana se va a Jaén, solo dos de los conciertos que tiene dentro de la gira de verano. Además, tiene una gran unión con San Fernando, de donde es el guitarrista que le acompaña, su amigo desde los 14 años, Javi y de donde es Camarón. “La isla es la cuna del arte, tú levantas una piedra y te salen tropecientos cantando. Se respira arte, recomiendo a todo el mundo que vaya y se de una vuelta porque es para enamorarse.” - asegura tajantemente.

La radio, como para muchos artistas musicales, es de vital importancia para Yeray. “Le doy muchisima importancia a la radio y me crispo si en algunas emisoras no ponen mis canciones, porque a veces no me dan mi sitio, con las cosas tan bonitas que hago. Por eso yo día a día lucho por ello."