Las Migas presentan 'Rumberas', su último proyecto con mucho toque de rumba catalana: "Mucho cariño"

A los ponedores nos gusta la música, entre otras cosas, porque forma parte de nuestra vida. Siempre nos acompaña en diferentes momentos y nos ayuda a potenciar las emociones. Todos tenemos algunas canciones que nos ponen alegres y otras que nos hacen soltar alguna lágrima, porque de eso trata la música, de hacernos sentir.

Esta noche, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar con un grupo que es un multiusos, porque tienen temas para cada ocasión. Su último trabajo se llama "Rumberas". Ellas son Marta Robles, Carolina "La Chispa", Alicia Grillo y Laura Palacios, y todas ellas, en conjunto, forman el grupo "Las Migas".

¿Quiénes son Las Migas?

Cuando hacemos esta pregunta no la hacemos porque no conozcamos al artista, sino porque nos gusta resaltar la carrera del invitado con el que hemos tenido el gusto de hablar. Las Migas es un proyecto que siempre se está haciendo. Y es que, en cuanto llegán a una meta, ya están empezando una nueva carrera.





Con su anterior trabajo, "Libres", ganaron el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca y el Premio MIN a Mejor Álbum Flamenco. Un reconocimiento más que merecido por el bombazo que supuso aquel proyecto. Además, ya han confirmado que para el próximo 21 de junio, van a actuar en el Teatro Albéniz de Madrid dentro del Universal Music Festival.

Ellas dicen de sí mismas estar vivas, unidas y despiertas. Aseguran no tener necesidad alguna de demostrar nada más, y que han vuelto con ganas de celebrar y seguir luchando por un espacio seguro para la mujer en el mundo del arte, una batalla en la que sostienen que aún queda mucho por hacer. Si bien sienten que han conquistado mucho, reconocen que no solo es suyo, sino de todas las mujeres artistas que luchan.





Estas chicas son Buen Rollo

No hay nada mejor que escuchar música para pasártelo bien. Estamos en plena semana de la Feria de Abril, pero en cualquier festividad necesitamos escuchar música que nos aísle de los problemas del día a día para poder desconectar del todo. Y eso es lo que consiguen estas cuatro artistas, Las Migas, con sus creaciones y actuaciones.

Además de estar en "todos lados", como ellas mismas afirman, están muy orgullosas de haber sacado un temazo como 'Buen Rollo': "¿Quién no quiere buen rollo? No hay nadie, de ninguna clase social, que no lo busque. En eso coincidimos todos. Buen rollo para todo el mundo, sea la hora que sea".

La rumba catalana en 'Rumberas'

Las Migas están afincadas en Cataluña. De hecho, uno de sus temas lo comparten con el mítico grupo Stay Homas. Un grupo que se dio a conocer durante la pandemia, en una terraza. En esos vídeos, este grupo catalán daba muy buen rollo, y precisamente, el tema que han sacado juntos se llama así, 'Buen Rollo'.





Las cuatro artistas han confesado su amor por la rumba catalana: "Viviendo en Barcelona estamos muy en contacto con ese mundo rumbero. Y nosotras, la rumba catalana se nos ha metido por las venas hace mucho tiempo y este ha sido el primer disco donde realmente hemos querido hacer más rumba, no solo catalana, sino también flamenca, pero ya te digo, tenemos mucho cariño a esa rumba catalana".