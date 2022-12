Las manías de los conductores de coches que más molestan a los camioneros: "En zonas urbanas..."

Una semana más, en 'Poniendo las calles' te traemos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante.

Este miércoles te contamos que la Unión Europea se plantea controlar de manera más efectiva y eficaz el transporte de mercancías por carretera. "Es necesario una mejor formación y una mejor capacitación de las policías ante la complejidad de los sistemas de control de los camiones. A las empresas les interesa económicamente cumplir con la normativa. Un problema frecuente son las distracciones al volante. En Francia, los conductores profesionales pasan un 9% de su tiempo usando el móvil, un promedio de 10 veces a la hora. Recorren entre 70 y 175 metros sin mirar a la carretera con una velocidad media de 90 kilómetros por hora", explica 'Motorman'.

Además, dentro de las novedades de vehículos pesados, hay nuevos camiones para 2023. "Los eléctricos, como el camión de Tesla, serán las grandes atracciones. La compañía anuncia una autonomía de hasta 800 kilómetros. MAN lanzará otro con una autonomía de entre 400 y 800 con una batería de carga rápida de 1000 vatios. Mercedes también tendrá el suyo con una autonomía de 300 kilómetros. Volvo también ofrecerá su propia gama de eléctricos, así como Renault lanzará un modelo de 16 toneladas con una autonomía de 560 kilómetros y otro aún más pesado que podrá recorrer hasta 315 kilómetros".

Las manías que sacan de quicio a los camioneros

"No somos conscientes de esas actitudes que tenemos los motoristas que no solo les desesperan, incluso les ponen en peligro y les hacen perder tiempo y dinero. No usar los intermitentes en las rotondas. Hay que tener en cuenta la dificultad de un trailer para girar. Otra cosa que les preocupa es que no guardamos la distancia de seguridad, invadimos sus puntos muertos. No debemos pegarnos al culo del camión. También les crispan los adelantamientos al límite, no solo cuando termina el doble carril. Les molestan las incorporaciones apuradas cuando no se calcula la diferencia de velocidad entre los dos vehículos. Por último, en zonas urbanas, los coches aparcados en doble fila dificultan las maniobras de camiones", señala 'Motorman'

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

El pasado lunes nos centramos en las coberturas que desconocías y debes tener en cuenta al cambiar de seguro de coche. Lo normal es comparar precios. Pero hay cosas, que quizá no sabías que podían estar incluidas. Hay algunas sobre las lunas, otras que afectan directamente a las mujeres, cuestiones sobre la gasolina, los parkings o la asistencia en casos curiosos que no te imaginas.