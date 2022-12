Las coberturas que desconocías y debes tener en cuenta al cambiar de seguro de coche: la curiosidad del bolso

Una semana más, en 'Poniendo las calles' te traemos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante.



Este lunes te contamos la historia en la que la Policía italiana recorrió casi 600 kilómetros en su Lamborghini de patrulla, para entregar dos riñones. 'Motorman' nos cuenta cómo los cuerpos de seguridad cuentan con dos modelos Huracán: un par de superdeportivos vestidos de coche patrulla y destinados, entre otras funciones, a emergencias médicas como el transporte urgente de órganos. El regalo de Navidad perfecto para los dos pacientes que esperaban el trasplante.

Alfonso García también explica por qué tres de cada cuatro conductores aseguran que no cambiarán de vehículo a pesar de la entrada en vigor a partir de 2023 de las Zonas de Bajas Emisiones. La medida que afectará a las poblaciones de más de 50.000 habitantes no parece haber tenido un impacto inmediato en la renovación del parque automovilístico español, ya que la mayoría se siente respaldado por su actual etiqueta 'C'.

Renovar el seguro

Quizás para muchos, es momento de cambiar o de renovar el seguro del vehículo. Lo normal es comparar precios. Pero hay cosas, que quizá no sabías que podían estar incluidas en tu seguro de coche. "Normalmente, el seguro de lunas está incluido", comenta 'Motorman' en 'Poniendo las Calles'. Aun así, debemos estar atentos por el hecho de que nos cubra o no "el techo solar", avisa Alfonso García, así como que "normalmente se contempla en caso de robo o accidente".

Hay dos coberturas que son interesantes para las conductoras. "El robo del bolso dentro del coche mientras conduces o el de asistencia a embarazadas por indisposición o por síntomas de encontrarse de parto", descubre 'Motorman'. En este último caso, Alfonso García explica que "en caso de alarma, solo habrá que estacionar". "La compañía se hará cargo del taxi y de la grúa del vehículo", sentencia.

También hay una cobertura por si "nos quedamos sin gasolina", aunque 'Motorman' avisa que solo "podremos usarlo un número limitado de veces". "Si has perdido el ticket del parking, te pueden cubrir el coste y posibles reclamaciones a la empresa del aparcamiento", desvela Alfonso García. Aunque la más curiosa puede ser que "si has bebido, puedes solicitar asistencia nocturna": "Algunas compañías te pueden enviar un chófer para que lleven tu vehículo a casa, otras lo normal es que envíen un taxi y una grúa para llevar el coche a donde tú quieras", concreta.

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

El pasado miércoles nos centramos en las rotondas, y es que siguen siendo la asignatura pendiente de los conductores españoles en uno de los países que más glorietas tiene entre nuestros vecinos. En materia de sanciones a la hora de circular por una rotonda, debemos recordar que "la prioridad es de los vehículos que circulan por dentro de ellas". Si esto se incumple, podremos tener una multa, tanto económica como en nuestro carnet que puedes descubrir escuchando el programa del pasado 21 de diciembre.