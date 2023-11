Las lluvias y las altas temperaturas marcan el tiempo en este inicio de la semana: ¿Cuándo llegará el cambio?

Después de vivir un fin de semana de buenas temperaturas generalizadas, más allá de algunas lluvias generalizadas el viernes, todo el mundo se está preguntando cuánto se va a prolongar en el tiempo y en Poniendo las Calles resolvemos esta duda.





En Madrid, además, muchos han podido disfrutar de un puente, que, con el calor que se ha registrado en algunas zonas, prácticamente ha sido veraniego. Son muchos los que ponen su mirada en el Puente de la Constitución, para el que ya se espera más frío. ¿Y esta semana? Así vienen los próximos días.





A diferencia de semanas anteriores, esta, de momento, no llega marcada por el paso de grandes borrascas con nombre. Aun así, se espera que algún que otro frente roce el extremo noroeste de la península. Las borrascas del Atlántico van a generar oleaje intenso en la costa de Galicia que puede llegar a 4 o 5 metros. Otro factor a tener en cuenta en zonas del noroeste peninsular y especialmente en las inmediaciones del Valle del Duero va a ser la niebla. En cuanto a la temperatura, es Silvia Ortiz la que le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' como viene este lunes y la semana.

Valencia, con temperaturas récord

Los valencianos disfrutaron en los últimos días de unas temperaturas propias del verano, con valores que superan todos los registros desde 1950, cuando empezaron a medirse. En Elche se alcanzaron los 30 grados, mientras que en Alzira el termómetro llegó a los 29. No se quedan atrás en el sur, donde tuvieron hasta 27 en Málaga. No veraniego, pero sí primaveral lo que tuvieron en Zaragoza, con 23 grados. Aunque no sea tan conocido como el de San Miguel, que sucede pocos días después de que se haya inaugurado el otoño, el de San Martín, es otro de esos episodios de calor cíclico que cada año se repiten.

No existe una explicación científica consistente para explicar por qué cada año, alrededor del 29 de septiembre, el día de San Miguel, se vive un periodo más cálido que el que le precede, así como tampoco para argumentar la subida de temperaturas del día 11 de noviembre, día de San Martín. De hecho, hay quien se refiere a ellos como una leyenda urbana y sostiene que son la constatación de que el otoño es un periodo de contrastes climatológicos. Quienes apoyan esta corriente sostienen que lo mismo sucede en la primera semana de octubre, cuando llega el cordonazo de San Francisco, fuertes lluvias intensas.

"Irán bajando"

"El tiempo que he vivido en Estepona ha sido de decir que estamos en el mes de junio", señalaba Carlos Moreno tras su fin de semana, a lo que Silvia Ortiz le dio respuesta: "Por el veranillo de San Martín". Eso sí, "también ha habido muchas lluvias, como, por ejemplo, en Galicia, Asturias y el País Vasco, además de alerta roja por viento y olas". Avisa de que "esto va a continuar esta semana", pero "para este lunes no tendremos una borrasca nueva": "Tendremos bastantes lluvias en gran parte del país; Galicia va a ser la zona donde más va a llover y en el resto de España también lloverá, aunque con menos fuerza".

Varias personas caminan bajo la lluvia en la playa de Ondarreta, a 14 de octubre de 2023, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo de hoy en la capital de Guipúzcoa viene marcado por cielos nubosos con lluvia desde la madrugada hasta la última hora de la noche. Las lluvias dejan alrededor de 2 litros por metro cuadrado, mientras que las temperaturas máximas sufren un notable descenso.





Silvia Ortiz remarca que "en Andalucía no va a caer ni una gota": "Cielos despejados y un sol propio del verano". "De momento esta semana las temperaturas aguantan suaves en la mayoría de las comunidades, las más altas van a llegar en Canarias hasta los 26 grados y en Murcia a los 30 grados", explica en Poniendo las Calles, "no hay temperaturas mínimas por debajo de los 10, salvo en algunas capitales de la meseta norte". El frío se hará esperar: "Las temperaturas irán bajando a lo largo de la semana, pero para este lunes tenemos temperaturas muy suaves".