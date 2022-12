Jorge Alcalde, el divulgador científico de COPE, nos desvela si es posible regresar a la Luna 40 años después

¡¡¡Ya ha vuelto a casa!!!! La nave Artemis ha regresado al que es su destino final, el Océano Pacífico, y ha culminado así, una de las misiones espaciales más importantes de la historia reciente. Por primera vez, desde los años 70, la humanidad sueña con volver a la luna y el tema nos ha parecido lo suficientemente espectacular como para tratarlo en profundidad junto con Jorge Alcalde, el divulgador científico de COPE.

Jorge Alcalde: "Ojalá me equivoque y ojalá dentro de tres años estemos tú y yo hablando y tenga que decir que me equivoqué, pero a mí me parece que todavía estamos un poquito lejos de ello. Por desgracia la situación económica no es fácil en el mundo, la situación política tampoco y es muy probable que estas misiones se prolonguen algo más de lo posible (...). El 2025 se me antoja un poco temprano.

Por el momento habrá que esperar y ver qué pasa en los próximos años en relación con las misiones lunares, pero dadas las circunstancias es una incógnita cuándo el hombre podrá volver a pisar la Luna.

'Poniendo las Calles', actualidad con un punto de vista positivo

En 'Poniendo las Calles' nos gusta estar pegados a la actualidad, pero siempre desde un punto de vista positivo. Por eso cada madrugada nos esforzamos en traer a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que podáis conocer de primera mano el panorama cultural, social y de entretenimiento en España. Pero hay más.

De la mano del Pulpo conocemos también apasionantes historias de vida. Gente como tú que se convierten en noticia por su solidaridad o por sus ganas de superación. Personas que nos inspiran y nos dan esperanza. Cada día, de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, te vamos a estar acompañando. ¡Somos ponedores!