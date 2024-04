El jefe de Joseba le ayudó para desengancharse de la droga y se lo devuelve así: "Aunque a veces discutamos"

Entre los oyentes de Poniendo las Calles hay muchos valientes. Lo son porque trabajan a horas intempestivas, sacan adelante a sus familias con mucho esfuerzo o porque salen de situaciones muy complicadas. Es el caso de Joseba, un vecino de Bilbao que llamó a Carlos Moreno 'El Pulpo' para contarle su historia con la droga.

Audio

Este viernes hablamos con los oyentes de las adicciones, concretamente al tabaco, después de que el Gobierno haya impulsado una nueva Ley para limitar el gesto de fumar en determinados espacios, sobre todo, con los famosos vapeadores que se han convertido en una nueva plaga peligrosa hasta para los más pequeños.

Joseba comenzaba explicándole a Carlos Moreno 'El Pulpo' que "el tabaco", para él "es imposible dejarlo": "Y eso que tengo unas pastillas que ha hecho el Gobierno vasco". "Sin embargo, he dejado los vicios de mi juventud y llevo desde el 2009 sin probar ni una gota de alcohol y ni una triste ralla de cocaína", reconocía.

"Yo trabajaba por una persona que era diplomática y él me llevó a dejar de consumir, de beber y me ayudó mucho y lo hice", explica este vecino de Bilbao, "lo hice el 9 de enero del 2009". Fíjate, lo decía las dos cosas radicalmente. ¿Y por qué en concreto? Yo sé que tuviste algún susto o dijiste no, no, pero voy a tener un problema, si no, si sigo así acabaría.

Desengancharse de la droga

Le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' la "mala vida" que reconoce que llevaba: "Acabas de trabajar, vas al vicio y luego no rindes en el trabajo. Y entonces o tenía un accidente terrible o me iba a pasar algo y entonces me abrió los ojos". "Ya no trabajo para él, pero hoy en día tengo una gran amistad con él", explica sobre su jefe.

Cuando el presentador de Poniendo las Calles le pregunta cuánto tiempo estuvo enganchado, no se podía creer lo que le decía: "15 años". "¡Por Dios! ¿Y la familia? ¿Y los gastos? ¿El dinero? ¿El sufrimiento? ¿La salud?", se preguntaba Carlos Moreno 'El Pulpo'. "Yo ganaba bien y además no tenía más gastos que el vicio", reconoce Joseba.

Eso sí, para su mujer "pagaba el seguro del coche cuatro veces al año, ya sabes por qué". "Al final no podría pagar las letras del coche porque lo gastaba en el vicio y le pedí ayuda a mi jefe", explica el vecino de Bilbao, "llegamos a un arreglo, me lo quitaba del sueldo y quedó un dinero, pero me lo regaló".

"¿Y la conciencia que te está diciendo?", preguntaba Carlos Moreno 'El Pulpo': "La conciencia me dice que bueno, que he desaprovechado mucha parte de mi vida, que no he sabido estar, por ejemplo, tanto como mi padre, como mi madre, que fallecieron y nada, sobre todo mi madre".

"Aunque a veces discutamos"

Carlos Moreno 'El Pulpo' quería saber más sobre esa relación con su jefe: "Hoy en día yo le llamo el viejito. Yo solía venir a comer con él, se cayó y se rompió la mitad de la cadera". Es por lo que "como él se portó bien conmigo y le tengo mucho que agradecer, pues le estoy cuidando y estoy 24 horas al día aquí con él".

"Tú te has portado bien conmigo, pues me porto bien con él, aunque discuta con él por muchas cosas", bromea Joseba, "yo lo que sea en estos momentos": "Pero bueno, para mí siempre será una bella persona, porque me ayudó, ayudado y yo estoy seguro de que me libró de la muerte".