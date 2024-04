El innovador tratamiento contra el cáncer de páncreas que ha cambiado la vida de este paciente: "5 sesiones"

Es momento de abordar un tema que, por desgracia, es cada vez más habitual. Desde luego que la palabra cáncer ya no es lo que era hace unas décadas. Aún así, cada año, se encarga de arruinar la vida de muchas personas y de muchas familias. Y desde este programa hemos querido tratar este asunto porque es necesario hablar de él.

Audio





Para ello, en Poniendo las Calles hemos querido hablar con Pedro. Él atravesó un cáncer de páncreas y se sometió a un tratamiento efectivo que le ha cambiado la vida. Por otra parte, hemos contado con Felipe Couñago, oncólogo radioterápico, director médico de Oncología Radioterápica e Investigación de Genesis-Care España para que nos cuente como han avanzado estos casos a lo largo de estos años.

El cáncer de páncreas en España

Hay que hablar de una muy buena noticia relacionada con un tipo de cáncer concreto, el cáncer de páncreas. Es el tercer causante de muerte por cáncer en el mundo. En España se diagnostican alrededor de 9.000 casos al año, pero solo un 8,6% de estos pacientes sobrevive a 5 años. Por lo tanto nos introducimos en un terreno duro, con datos escalofriantes.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero por otra parte hay que decir también, que están aumentando los tratamientos efectivos ante él. Pedro se ha visto beneficiado por una innovadora investigación que ha durado solo 5 sesiones y que ha cambiado su vida por completo.

La historia de Pedro

Detrás de cada diágnostico hay una historia de superación y de tristeza a la vez. Pedro tiene 69 años y vive en Madridejos, en Toledo. Su vida era una vida normal, como puede ser la tuya. Hasta que en el año 2023 un hecho la hizo girar 180 grados. Le fue detectado uno de las peores enfermedades que existen en el mundo: cáncer de páncreas.





Un diagnóstico terrible, que no contemplaba la opción de operar. Pedro estaba siguiendo el proceso establecido. Ahora tocaba ya pasar al tratamiento de radioterapia. Y en ese momento, apareció un doctor que cambió su destino. El doctor Felipe Couñago, que le citó para darle una buena noticia.

La buena noticia que le dieron a Pedro

La manera de afrontar que tiene cada persona cuando te comunican que tienes cáncer puede ser muy diferente. Unos son catastrófistas, prefieren aferrarse a lo que les queda de vida y no pasar por la quimio, no batallar contra él. Otra opción es la positividady luchar contra esa enfermedad que tanto daño hace, tanto a la persona que lo padece como a su familia.

Pedro se topó, como hemos comentado con el oncólogo Felipe Couñago, quien le propuso una alternativa que le cambió la vida por su buen resultado: "Tras las 5 sesiones de radioterapia, ahora mismo estoy perfectamente. No tengo ninguno de los síntomas que tenía antes. Estoy caminando mucho, ya no me canso. Me han hecho ya un par de TAC, analíticas en el hospital, y estoy perfecto. Parece que el cáncer se ha paralizado ahí y no ha afectado a nada".





El doctor Felipe Couñago ha querido explicar en que consiste este tratamiento: "Hasta ahora, ofreciamos quimioterapia y no podíamos hacer nada más, pero con la llegada de estos nuevos aceleradores con resonancia, después de la quimioterapia, podemos hacer un tratamiento con intención curativa, y consiste en 5 días de tratamiento, sesiones de entre 30 y 45 minutos, en las que damos dosis muy altas de 100 grays sobre el tumor del páncreas".