Experta señala determinante avanzar en el desarrollo de herramientas para la detección precoz del cáncer de páncreas

La experta de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y especialista en el Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, la doctora Ana García García de Paredes, destaca que "es determinante avanzar en el desarrollo de herramientas de detección precoz que sean precisas y seguras" para la detección precoz del cáncer de páncreas.

Además, considera que se debe fomentar y perfeccionar nuevas tecnologías de imagen para detectar lesiones precancerosas o en una fase muy temprana. Asimismo, añade, se debe "identificar biomarcadores no invasivos que detecten lesiones precursoras mediante, por ejemplo, biopsias líquidas".

No obstante, "uno de los factores principales pasa por definir mejor los grupos de población de alto riesgo", señala y, además, "promover la participación en programas de cribado de estos grupos, prestando especial atención en estos programas para las personas con cáncer de páncreas familiar y/o presencia de mutaciones patogénicas en la línea germinal", sentencia la doctora.

El cáncer de páncreas presenta la tasa de supervivencia más baja de todos los cánceres, con una supervivencia global a 5 años inferior al 10 por ciento, "debido a que sus síntomas son inespecíficos y fácilmente confundibles con otras enfermedades, y suelen manifestarse cuando la enfermedad ya está avanzada", apunta la doctora.

Por ello, la SEPD incide en avanzar en el diagnóstico precoz con el fin de mejorar el pronóstico, ya que solo un 15-20% de los pacientes son candidatos a cirugía curativa debido a la detección tardía de la enfermedad.

"En España, más de 9.000 personas son diagnosticadas de cáncer de páncreas cada año, representando el 2,7% de todos los cánceres", explica la dotora. En este sentido, la incidencia de este tumor está en aumento en todo el mundo, especialmente en mujeres y personas de más de 50 años, pero también entre personas más jóvenes Para ello, es importante conocer los principales síntomas de la enfermedad y que pueden ser signos de alerta.

"Si bien es cierto que muchos de ellos no se manifiestan hasta un estadio más avanzado, es de vital importancia que la población general sea consciente de cuales son estos síntomas", afirma la doctora.

Entre estos síntomas se encuentran algunos como pérdida de peso no explicada, dolor abdominal con frecuencia irradiado a espalda, síntomas digestivos de nueva aparición (cambio en el ritmo intestinal, náuseas, vómitos, diarrea), diabetes mellitus de reciente diagnóstico, trombosis venosa profunda, depresión, pancreatitis aguda de etiología no filiada, astenia, etc.