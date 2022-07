Un ingeniero de montes, sobre los incendios: "Los más grandes no se apagan aunque tengamos todos los recursos"

Llega el verano y con él el aumento de temperaturas con el cambio climático como principal culpable. Esto, sumado al escaso mantenimiento de los montes, ha provocado incendios de gran calibre por la península. De hecho, el fuego ha arrasado este año en España más de 180 mil hectáreas porque aunque haya personas que no lo quieran ver, el cambio climático mata. Los expertos están muy preocupados porque no ven el final de esta trágica situación. Hay que hacer cambios para poder avanzar porque lo que estamos viviendo no son unas simples llamas que apagar, va mucho más allá. Hoy pone las calles con nosotros Juan Andrés Oria de Rueda, doctor, ingeniero de Montes y profesor de Botánica Forestal y Conservación de Flora en la Universidad de Valladolid, para ofrecernos las explicaciones que necesitamos acerca de este tema.

En primer lugar, el experto ha hecho hincapié en la situación tan delicada que estamos viviendo en nuestro país y en que, a pesar de tener los medios a nuestro alcance como en muchos otros países, no es suficiente: “Un incendio forestal tiene lugar en una zona, pero es que un treincendio se refiere a incendios descomunales, de una superficie enorme, como puede ser incluso una alineación de montañas, y que además lo terrible que tenemos que añadir es que no se pueden apagar. O sea que, aunque tengas los medios como los tenemos en España, en Estados Unidos y en otros lugares, resulta que llega ese incendio y no se puede apagar. Con lo cual, incluso mandar a los bomberos a eso puede ser una cosa trágica. No tiene resultado, no hay capacidad de control. Estos incendios se están produciendo y lo terrible es que van a seguir e incluso aumentar. Y nos queda mucho verano, no ha pasado todo el verano ni mucho menos”.

Además, Juan Andrés Oria de Rueda ha especificado qué zonas son más propensas a arder y por qué: “Hay hábitats que se recuperaran muy fácilmente, porque es que hay muchos matorrales que arden, por ejemplo en la zona de Zamora, que se queman muy fácilmente, y ese es un problema que habría que atajar. Entonces, esos matorrales secos y muertos rebrotan enseguida. Nosotros tenemos parcelas de estudio en distintos tipos de estos hábitats y te sorprende que, al cabo de unos meses, rebrota con fuerza la vegetación. Sin embargo, hay otros hábitats, y en particular por ejemplo árboles que se están quemando, que han pasado 700 años sin quemarse y se tienen que quemar ahora. Entonces claro, eso es muy difícil de recuperar. Ese arbolado viejo calcinado yo creo que es de lo más negativo que hay y que tarda mucho más en recuperarse”.