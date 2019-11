'House' ha cambiado la visión que teníamos de los médicos.

Se trata de una serie reciente. Se estrenó el 16 de noviembre de 2004 en la cadena Fox y permaneció en pantalla hasta el 21 de mayo de 2012. Un total de 177 episodios divididos en 8 temporadas. Una serie de ficción que consiguió una gran variedad de premios; por ejemplo: el globo de oro y el premio Satellite al mejor actor de serie drama, el Emmy y el premio Satellite a la mejor dirección serie – dramática o el Emmy al mejor guion. Una ficción que muestra la otra cara de los médicos; que resuelven los casos como si fuesen detectives.

Es considerada como una de las mejores series de médicos de todo los tiempos. Lo que seguro que no sabías es que esta gran obra se inspiró en una columna del New York Times llamada: The Diagnosis.

Protagonizada por un personaje (basado en Sherlock Holmes) repulsivo, borde, pero que nos hace gracia, nos reímos con él y, además todos desearíamos tener a un médico así.

Una serie que marcó tendencia a la hora de crear a nuevos personajes. El médico ya no tenía que ser una buena persona, agradable, simpático... Sino que simplemente tenía que hacer bien su trabajo, ser bueno y en lo suyo y, sin duda, House lo consigue. Además la serie consigue una cosa que me parece espectacular: a pesar de que el 90% del contenido entre los capítulos es diferente, ese 10% de la esencia del personaje se mantiene; y eso es lo que hace increíble esta serie: House no depende de nadie más que de sí mismo.