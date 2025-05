¿Cuándo serán las próximas elecciones generales? "Si los socios de Sánchez perciben que puede coincidir, le harán caer antes"

Publicado el 14 may 2025, 10:31 - Actualizado 14 may 2025, 10:32

¿Qué impacto van a tener en la opinión pública los WhatsApp entre Sánchez y Ábalos? ¿Cómo va a afectar al presidente del Gobierno el gran apagón? ¿Y la gestión de la DANA? Para analizar la situación actual que afronta el país, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el sociólogo y presidente de GAD-3, Narciso Michavila.

En primer lugar, se ha referido a los últimos acontecimientos: "Es una más, tampoco sorprende mucho la filtración de los WhatsApp, lo que hace es confirmar la imagen que puede tener la opinión pública sobre sus líderes políticos, por lo que tampoco es que les vaya a sorprender tantísimo lo que están viendo. Es una constación de que hay una gran polarización entre lo que nos dicen en público y lo que piensan en privado.

En cuanto al apagón, explica que "ha sido un experimento social que ha constatado lo que venimos diciendo los sociólogos, que esta crispación inventada es fabricada. Lo que viene a decir el principal experto en la materia es que no es que la incompetencia genera crispación, sino que el incompetente necesita crispar.

El día que se fue la luz, vimos que la gente se comporta con serenidad y cooperación. Por tanto, cuando nos dicen que la sociedad española... ni la nuestra ni la portuguesa tuvieron reacciones de polarización.

Si la pregunta es si afecta el apagón o los retrasos de los trenes o la gestión de la DANA. La respuesta es que no. Es justo al revés, es la crispación y la polarización política la que nos está llevando a este colapso. El político que no sabe gestionar acude a la crispación".

El suelo del PSOE y la subida del PP

En clave electoral, Michavila explica por qué el PSOE tiene un suelo indiscutible, según los últimos estudios y al mismo tiempo sería posible que gobernara el PP con Vox: "Las primeras elecciones en España serán en Castilla y León en febrero o marzo del año que viene.

Incluso es posible que candidatos socialistas mejoren resultados, pero también es compatible con que la izquierda en su conjunto está en mínimos históricos. ¿Por qué aguanta Sánchez? Porque sus socios de Gobierno se están hundiendo y eso hace que el PSOE pueda mejorar resultados, pero va a tener mucho más complicado poder gobernar".

Alamy Stock Photo El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados

Ante la pregunta de qué debería hacer el PP con las primarias, el sociólogo discrepa con este sistema: "Les han costado muchos disgustos a muchos partidos europeos. Mi recomendación al respecto, me da igual que sea el PP que otro, que elijan sistemas que no dividan y no lleven a crispación al seno de los partidos. Elijan el sistema que elijan, que se haga internamente sin dejarse llevar por presiones ni modas".

La preocupación de los españoles por la defensa

En cuanto a la encuesta que publican este miércoles, en materia de defensa, explica que "en el cierre del Congreso de Industria, Seguridad, Tecnología y Defensa, vamos a presentar una encuesta que refleja que ha habido un punto de inflexión en la opinión pública en relación a la seguridad y la defensa.

Hay mucha preocupación por la posibilidad de que pase en España lo que ha pasado en Ucrania. Nuestros jóvenes, que saben que la historia de la humanidad está llena de amenazas permanentes, saben que no podemos fiar la seguridad y la defensa de la sociedad ni a los amigos americanos ni a ningún otro.

Tanque

Cuándo habrá elecciones generales

Ante la pregunta de cuándo habrá elecciones generales, Michavila explica los diferentes escenarios existentes: "A los que dicen que va a coincidir con las andaluzas, discrepo absolutamente. Le puede venir bien a la candidata socialista en Andalucía, pero a Sánchez no.

El 'superdomingo sería', en todo caso, en las municipales y autonómicas de 2027 y si los socios perciben que puede coincidir le harán caer antes porque a sus socios no les interesa que se elijan alcaldes en Bilbao o Girona a la vez que el Gobierno de la nación".