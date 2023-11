El fenómeno Íñigo Quintero, el cantante español que cambia el panorama musical en España: "Como Justin Bieber"

En el temazo de este viernes en Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha hablado de uno de los cantantes españoles del momento. No es Rosalía, ni Quevedo, ni Alejandro Sanz... De hecho, el protagonista era, hasta hace poco, un alumno más del doble Grado de Psicología y Magisterio en la Universidad de Villanueva. Su nombre es Íñigo Quintero y aunque no le gusta llamar mucho la atención, ahora mismo es algo realmente difícil que no lo haga. Se ha convertido en el primer artista español en ser número uno mundial en solitario en Spotify.

Es gallego, tiene 22 años y lo está petando gracias a una varita mágica que en su caso ha sido TikTok. Le podría haber pasado como a tantas y tantas personas. Cuelgan su canción en las redes y la escuchan su familia y amigos, pero su tema se ha convertido en viral y suena por todo el mundo desbancando incluso a artistas como Taylor Swift, Bad Bunny o Maluma. En Poniendo las Calles nos preguntamos qué hay detrás de este caso tan sorprendente. Coral Cenizo es coordinadora del Máster de Marketing Digital y Redes Sociales de la Universidad CEU San Pablo y lo ha explicado.

¿Cómo es posible que gracias a TikTok se pueda conseguir algo así?

Coral Cenizo explica a Carlos Moreno 'El Pulpo' que "en realidad, no puede hablarse de una única razón que explique por qué TikTok pueda hacer que un completo desconocido se convierta en un ídolo de masas": "Aquí entran en el juego varios factores". "En primer lugar", prosigue, "la facilidad de uso que tiene la propia plataforma TikTok, permite a los usuarios crear y compartir contenido de una manera muy rápida y muy sencilla, lo que ha generado un efecto de descubrimiento masivo para artistas emergentes que no necesitan grandes equipos para darse a conocer".

"En segundo lugar", continúa Coral Cenizo en Poniendo las Calles, "podríamos decir que también entra en juego el algoritmo de TikTok, que sabes que está basado en la inteligencia artificial, y lo que hace es promover el contenido de una manera efectiva, sobre todo, a través de esa función que tenemos muestra varios vídeos adaptados a los intereses de cada usuario". La experta asegura que "esto ha hecho que canciones musicales y que desafíos coreográficos se difundan muy rápidamente y alcancen a grandes audiencias".

No es el primer caso

La coordinadora del Máster de Marketing Digital y Redes Sociales de la Universidad CEU San Pablo señala que "el caso de Íñigo Quintero no es único dentro del mundo de las redes sociales". "Tenemos otros muchos casos similares, por ejemplo, aunque no es muy conocido, Justin Bieber", apunta, "fue descubierto a través de YouTube": "En realidad, sus vídeos de las actuaciones caseras que hacía lo llevaron a ser una sensación en online y finalmente acabó firmando con una gran discográfica". Ha pasado de tener 30.000 oyentes mensuales en Spotify en el mes de marzo a los 20 millones que tiene ahora mismo.

"Algo parecido también le pasó a Shawn Mendes, que fue descubierto a través de Bing, que era una red social extinta, pero era algo similar a TikTok", pone otro ejemplo, "los covers que hacía de canciones populares le ayudaban también a ganar una gran base de seguidores en línea, lo que finalmente le llevó a otro contrato discográfico". Hace tan solo unos días, en el Concierto de Cadena 100 Por Ellas, tocó por primera vez ante el gran público: 15.000 personas que esperaban impacientes en el WiZink Center. Todo apunta a que no será la última vez.