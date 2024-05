Erik Domínguez clausura la Intermunicipal del PP: "Convencidos de que somos el futuro de nuestros pueblos"

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha clausurado este sábado la Intermunicipal 'Seguimos creciendo, seguimos construyendo provincia'. La jornada ha tenido cinco ponencias en la que se ha analizado el papel del PP en la oposición y en la Diputación, se ha reflexionado sobre "la carga emotiva en la toma de decisiones" y, de la mano del exjugador olímpico de voleibol Juanjo Salvador se ha reflexionado sobre "la cultura del esfuerzo".

Domínguez ha aprovechado su intervención para dar "un gran gracias" a la familia del Partido Popular porque "sois trabajadores incansables". Y ha señalado que "tenemos la mejor provincia y para ello debemos seguir trabajando", teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestros municipios, para lograr pintarla de "azul libertad", asegura la formación en una nota de prensa.

También han intervenido la coordinadora regional de Salud del PP de Andalucía y consejera del ramo, Catalina García, quien ha valorado la "enorme labor" de alcaldes y portavoces del PP que encuentran en frente un PSOE "que no es tolerante, que no acepta resultados, que no quiere tener oposición ni la respeta".

La candidata ubetense del PP al Parlamento europeo, María Jesús Molina, también ha tomado la palabra para asegurar que "el futuro de Jaén, de nuestros agricultores y ganaderos, de nuestro olivar, depende de lo que ocurra en Europa y yo me dejaré la piel, si tengo la oportunidad, para defender Jaén".