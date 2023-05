Cuenta atrás para la primera vacuna contra el cáncer de páncreas: “La base radica en los genes”

El cáncer es un tema que nos concierne a todos. El cáncer sigue siendo una de las enfermedades que más preocupa a la población, una dolencia complicada. Su tratamiento depende de muchos factores y es algo muy importante porque desde hace un tiempo cuando a una persona se le diagnostica un cáncer, la terapia que se le aplica es en cierto modo personal y sobre todo destinada en concreto a esa persona, algo muy importante ¿Qué es lo que significa? La investigación está ayudando a esta enfermedad cada vez más controlada, porque cada vez se conoce mejor. Hace unos días conocíamos una investigación que hablaba de una vacuna para curar o tratar uno de los cánceres más dañinos, el cáncer de páncreas. Hoy nos ayuda a Poner las Calles el Doctor Rodrigo Sánchez Bayona, secretario científico del SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

¿En qué momento estamos de la lucha contra el cáncer? “Tenemos datos para para el optimismo. Desde la Sociedad Española de Oncología Médica publicamos todos los años un informe anual que se llama Las cifras del cáncer en España y en los datos correspondientes al último informe, el de 2023, el primer dato que me gustaría destacar es que la supervivencia en el cáncer en España prácticamente se ha duplicado en los últimos cuarenta años.” - cuenta. Cada avance en el cáncer se escribe con mayúscula y es que cada paso que se da hacia delante es un motivo de alegría.

¿Qué es el cáncer?

“El cáncer, al final, es una enfermedad que afecta a las células de nuestro cuerpo, que de por si nuestro cuerpo es una maquinaria muy bien regulada, en la que nuestras células tienen en su material genético, por así decirlo, unas órdenes muy claras de cuando tienen que dividirse, cuando no tienen que dividirse o cuando tienen que estarse quietas. Al final, el cáncer es una alteración de este material genético de las células, que se escapa al control habitual fisiológico del cuerpo, que lleva a que las células, de repente, empiecen a dividirse de manera descontrolada, cuando no deberían hacerlo. Eso es lo que lleva a la formación de los tumores.” - explica el doctor.

Células de gran inteligencia que son capaces de incluso engañar a nuestro sistema inmunológico, el cual está pensado para defender nuestro cuerpo de cualquier tipo de agresión o daño. Estas células tumorales son tan inteligentes que son capaces de engañar al sistema inmune para que el cuerpo no le haga daño, lo que provoca que algunos tumores escapen al control del sistema inmune.

El cáncer es posible verlo con los ojos. “Recuerdo de las prácticas en la facultad, las de anatomía, la gente que de manera muy generosa y voluntaria ofrece su cuerpo a la ciencia y ves casos de pacientes que han fallecido por cáncer y se puede ver claramente el foco tumoral.” - comenta el doctor Rodrigo Sánchez.

“Hay dos motivos para el optimismo: el primero de ellos es que a de hoy, hay algunos que no hemos sido capaces de curarlos, pero si hemos conseguido algo muy importante que es cronificarlos. El primer paso siempre ante una enfermedad, previo a la curación, es aprender a vivir con esta enfermedad y que las personas puedan vivir durante muchos años con lo que podríamos decir una buena calidad de vida y en eso intentamos mejorar todavía mucho los oncólogos. El segundo es la propia historia de la medicina que nos ha enseñado que enfermedades que hace cien años parecían incurables, ahí tenemos el ejemplo de algunas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el VIH, como las vacunas del COVID y ahí las tenemos.” - explica los motivos el doctor.

Hace unos años, algunas enfermedades eran sinónimo de muerte, pero la ciencia, la medicina ha avanzado y se están consiguiendo hechos absolutamente históricos. “Trato el cáncer de mamá y pacientes con estadio 4 avanzado de la enfermedad, llevan años y son unas largas supervivientes.” - reconoce el doctor. La prevención es la base del cáncer, el verdadero milagro del cáncer no es la cura, ahora mismo. Existen medidas eficaces, como las mamografías, las colonoscopias, el conocerse o la protección solar, para diferentes cánceres, aunque no debemos olvidar el estilo de vida: no fumar, una dieta saludable, ejercicio físico, evitar un consumo abusivo de alcohol. “Hay tantos tipos de cáncer como células tiene nuestro cuerpo.”

Las estadísticas y las cifras son siempre muy frías, dado que se basan en grandes grupos de población y un porcentaje. Cuando hablamos de un paciente concreto, la estadística no sirve, un paciente es 0 o 100. “Para esos pacientes que sí que se curan, que sí que viven mucho tiempo, la supervivencia es del 100%. Mientras no tengamos manera de saber, a priori, en qué lado de la balanza cae, para mí potencialmente cualquier paciente puede estar en ese 100% de supervivencia.”

¿Una vacuna contra el cáncer?

La primera vacuna contra el cáncer, una vacuna ARN, parece haber resultado eficaz. El cáncer es una enfermedad que su base radica en los genes. Gracias a la investigación ha sido posible aprender a que si se abren esos genes y se leen, es posible entender la maquinaria del cuerpo. “Si entendemos que proteínas proceden las células cancerígenas, mediante vacunas podemos generar esas proteínas modificadas para que nuestro sistema inmune sí que la reconozca como algo que le va a hacer daño, es decir, es como aprovecharnos del manual de instrucciones que tienes nuestras células para de nuevo decirle al sistema inmune que proteína se está produciendo en mayor cantidad de la que debería e igual debería atacar esto.” - explica a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Los ensayos están en una fase bastante precoz del desarrollo, en la fase uno o dos, de tres fases que se deben realizar, o sea que todavía estamos bastante lejos, pero los datos son muy prometedores.

Memoria de la piel

Carcinomas espinocelulares, melanomas, ese cáncer que pensamos que porque nos de un rato el sol no nos va a afectar, por lo que no llevamos protección solar, pero la piel tiene efecto memoria. “El cáncer de piel está cada vez más extendido, sobre todo en jóvenes menores de 45 años. El moreno puede ser muy sexy, pero no es nada saludable.”