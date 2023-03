Eduardo Villar: "En un año han cerrado más de 600 panaderías y la administración no hace nada, es alarmante"

Eduardo Villar a parte de ser panadero, es Vicepresidente de UIBC, Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros, y Presidente de ARFEPAN y de CEOPPAN, Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines. Eduardo no proviene de familia panadera, de hecho antes, era electricista. Tal es el amor a este sector que se entrega en cuerpo y alma: “Yo estoy en la panadería a las 4 de la mañana, comienzo repartiendo el pan a los colegios y las universidades y aprovecho para escuchar este gran programa en la furgoneta. Después cuando acaba la jornada si tengo reunión en Madrid para luchar por nuestro sector me voy para Madrid y si no tengo reunión allí, otras veces la tengo en Logroño”.- Dice el experto.

Este panadero tiene claro cuál es el problema del sector: “Hemos estado toda la vida trabajando y con la cabeza agachada. Con miedo de subir los precios por lo que pudiera decir la gente y la administración no nos ayuda con nada. Nos suben la luz, la materia prima y no podemos cambiar nuestros precios”. “El panadero tiene que hacerse empresario, sentirse un empresario”.

El Pulpo también ha aprovechado para preguntarle cuál es su opinión acerca de los bares que cobran el pan: “Saben valorar el producto que tienen y por eso lo cobran. A ellos también les cuesta dinero”. “Hay que valorar lo que nos estamos comiendo y hay que pagar por ello”.- Ha respondido el vicepresidente.

El pan no pasa por su mejor momento y Eduardo tiene un mensaje para todos los panaderos: “Tenéis que saber que aunque las cosas estén ahora peor, desde nuestras asociaciones vamos de reunión en reunión buscando la mejoría de nuestro sector”. “No debemos tener miedo, sentiros empresarios y haceros empresarios”. Y afirma que aunque le cierren la puerta en las narices muchas veces, seguirá luchando por conseguir una mejora en la situación. Dice que el pan debe ser tratado como todos los sectores. Más de 600 panaderías han cerrado en el último año, eso conlleva que deje de haber pan en pueblos pequeños donde habitan personas mayores. Eduardo siente que la situación va a mejorar pero también está seguro de que para ello, es necesario la unión de todos y cada uno de los panaderos y pasteleros.

Todos los detalles en el audio.

