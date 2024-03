El dueño de un restaurante de Atocha explica lo que pasó en su local después del atentado del 11-M: "Perdimos"

Este lunes se cumplen 20 años de los atentados del 11-M. Durante todo el día de hoy, y en los diferentes programas de COPE, vamos a ir reconstruyendo lo que pasó, en una fecha tan marcada. En Poniendo las Calles, Manuel, el dueño de un restaurante de la zona de Atocha, explica lo que sucedió en su local después del fatídico día.

Fue la serie de atentados más mortífera que ha vivido España. En la mañana del 11 de marzo de 2004, diez bombas explotaron casi simultáneamente en la capital, apuntando a la estación de Atocha y sus alrededores. El balance: 192 personas muertos y más de 1.800 heridos.

Esa misma noche una rama de Al - Qaeda reivindicó el atentado de Madrid y pidió la retirada de las fuerzas españolas que operaban en Irak. El 13 de marzo, más de 11 millones de españoles se tomaron las calles para rechazar los atentados. Esos días fueron muy duros para todo un país que vio como muchos compatriotas perdieron la vida.

??? "El 11-M no unió a España como sí unió a la sociedad norteamericana el 11-S, o a Francia o al Reino Unido los atentados que vivieron también en cada uno de sus países"



Hace 20 años de aquella masacre y es importante recordar que el 11-M fue algo más que un atentado. Fue una prueba para la democracia española. Y la sociedad respondió decidida a no dejarse aterrorizar. Entre esos miembros de la sociedad estaba Manuel, este dueño de uno de los restaurantes en los alrededores de Atocha.

El atentado del 11-M

"Nosotros teníamos un restaurante ahí y abríamos a las 06:00, en Méndez Álvaro número dos, en enfrente de Atocha, había como ruido, pero, como estaban los pilotes haciendo el túnel que le llamaban el túnel de la risa, pues lo vimos como normal", revela este dueño de uno de los locales que se encuentra en las inmediaciones de la estación.

Todo cambió "a las 07:27 horas con uno que es tremendo": "A las 08:30 horas, como toda la gente que venía era de la Policía Nacional, no se sabía si era por una explosión de gas". "Después, otra explosión", continúa relatando, "dentro también pilló a varios policías y nadie sabía, lo que había era una incertidumbre".

Carlos Moreno 'El Pulpo' le pregunta a Manuel si llegaron a entrar al local algunos heridos: "Sí. No de los trenes, personas de fuera de la Policía Nacional la llevan, pedían agua, estaban todos asustados, ya que no sabíamos de qué era. Es que la gente decía que no había un atentado. Atentado se dice ahora, en ese momento nadie sabía nada".

Fue a partir de las 09:00 horas cuando "empezaron a sacar cadáveres hacia la puerta de donde estaban haciendo los pilotes aquí en Atocha": "Nadie se podía mover, no les dejaban salir de los portales, ni del colegio que hay al lado. Estábamos todos encerrados".

"Perdimos"

"Manuel, ¿y a día de hoy cuando pasas por esa zona mentalmente te siguen viniendo esas imágenes?", preguntaba Carlos Moreno 'El Pulpo': "Sí, sí. Han pasado muchos años, pero nosotros éramos el restaurante de Atocha y hemos estado perjudicados durante casi más un año. Nadie pasaba por ahí apenas".

El dueño del restaurante recuerda que "después del atentado, todo el mundo andaba con amenazas": "O sea que al día siguiente amenaza de bomba, así que ahí no había coches. Los veían ahí parados y a saber si lo que ahí había era o no era creíble. Nosotros hemos perdido mucho dinero ahí, en ese restaurante".