En Día Mundial de la Fotografía, en 'Poniendo las Calles' hacemos un homenaje a este arte

Hoy día 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía, vamos a hacerle un pequeño homenaje a este arte que nos toca de cerca. Muchas veces decimos eso de “una imagen vale más que mil palabras”, algo que los fotoperiodistas demuestran a la perfección. Hoy nosotros tenemos la suerte de poner las calles con Álvaro Calvo, fotoperiodista y autor de la exposición “Pandemia”, que se encuentra abriendo ahora el Festival Internacional en el Camino de Santiago. Él ha publicado en medios tan reconocidos como The New York Times, BBC o Vogue, entre otras. Y viene dispuesto a contarnos todo lo relacionado con su extensa carrera.

Hablemos de fotoperiodismo, ¿consideras que es bien reconocido dentro del mundo del periodismo?

AC: "Desde mi punto de vista no. Creo que grandes periodistas que trabajan a nivel internacional, si están bien reconocidos como Diego Ibarra Sánchez que es de Zaragoza y trabaja para el New York Times o Gervasio Sánchez, pero al nivel en el que considero que me encuentro, que somos fotógrafos que estamos a un nivel mas autonómico o que trabajamos para medios locales , creo que no está lo suficientemente reconocido el esfuerzo, el trabajo o las horas que se echan."

Sin duda una profesión que podría tener más nivel de reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta la gran labor que hacen y lo fundamental que es poder tener imágenes de los diferentes acontecimientos a nivel mundial. Por esta razón es importante saber ¿Cuál ha sido esa fotografía que haya pasado a la historia que te hubiera gustado hacer?

AC: "...Supongo que será alguna fotografía que hable del fin de una guerra, del fin del sufrimiento humano, que hable de esperanza o de solidaridad."

Sin duda sentimientos y virtudes que día a día los fotógrafos buscan a través de sus lentes para poder transmitirlos a toda la humanidad. Si quieres saber más sobre este homenaje a la fotografía en su día internacional te invitamos a que escuches la entrevista entera y a que pigas el podcast de ‘Poniendo las Calles’