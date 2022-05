DGT: si usas manos libres en el coche debes seguir esta norma para no tener problemas en carretera

Como cada semana en 'Poniendo las calles', Alfonso García, nuestro experto en motor, nos ha contado las últimas noticias relacionadas con el mundo del automovilismo. En este sentido, este lunes ha hecho referencia a una información relacionada con el uso de los manos libres a bordo del vehículo.

El empleo del móvil mientras uno conduce es una infracción muy perseguida por la Dirección General de Tráfico, ya que es una distracción que provoca muchos accidentes de tráfico. Estos dispositivos se han convertido en los fieles compañeros de vida de muchas personas, tanto para la vida personal como para la vida profesional.

En este sentido, su uso también se ha popularizado dentro de los vehículos, porque es muy habitual recibir una llamada mientras estamos al volante. Además, también se ha convertido un importante centro multimedia en el que los conductores llevan su música para escucharla durante el viaje.





Es por eso, que en los últimos años los coches más modernos han incluido sistemas avanzados para poder disponer de las utilidades del móvil mientras conducimos de forma segura. Servicios como CarPlay o Android Auto se incluyen en la mayoría de vehículos de nueva fabricación, con relevantes novedades que evolucionan de manera paralela a la aparición de nuevos modelos.

Pero, muchos conductores usan vehículos más antiguos que no disponen de estos servicios, y por eso buscan distintas alternativas para poder recibir llamadas y conectar el móvil al bluetooth del coche de manera segura. Hay una gran diversidad de 'manos libres' que se pueden encontrar en Internet o en tiendas especializadas.

¿Qué ocurre con los soportes con ventosa para el móvil?

En este sentido, la DGT ha desmentido en las últimas semanas una información en la que se hacía referencia a la supuesta ilegalidad del uso de manos libres con ventosa. La propia Dirección General de Tráfico ha desmentido esta información, señalando que su utilización no está prohibida. Por ello, Alfonso García ha explicado de forma sencilla cómo se debe ejecutar un uso correcto de estos soportes, destacando que lo que no está permitido es ponerlo en un sitio del cristal en el que el conductor tenga problemas de visibilidad: "La DGT ha desmentido que los soportes de ventosa para el teléfono móvil no pueden utilizarse con normalidad. Han insistido en que no hay orden, ni instrucción que lo prohíba, ni supone posibilidad de multa. Se pueden usar, pero recuerdan que el Reglamento de Circulación dice que no deben afectar al campo de visión. Por ejemplo, ponerlo en mitad del parabrisas".









La nueva Ley de Tráfico, que entró en vigor el pasado mes de marzo, endurece las multas por usar el móvil a bordo. Conducir hablando por el móvil o teniéndolo en la mano implica la pérdida de 6 puntos de carné, principal novedad de la nueva norma. La multa se mantiene en 200 euros. El 2,15 por ciento de las sanciones que se ponen cada año en España se deben precisamente al uso de dispositivos electrónicos mientras estamos al volante, en la mayoría de los casos el móvil.