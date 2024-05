El librero de A Coruña que rescata cartas de amor en las obras de segunda mano

En la Alameda de Santiago, junto al bullicio de las Fiestas de la Ascensión, hay espacio también para una auténtica isla del tesoro para los amantes de los libros: la Feira do Libro Antigo e de Ocasión. Este 2024 son apenas media docena de establecimientos los que abren sus cofres a lectores y coleccionistas bibliófilos.

Hay quien lleva más de una década sin fallar en las casetas de la Ascensión, como Libros Quique, que viene de Valencia, mientras otros, como Antonio, están de estreno este año. Hace apenas unos meses que se lio la manta a la cabeza y decidió junto a un amigo poner en marcha en A Coruña Arcadia. Su compañero de viaje ya tenía cierta experiencia en"libros de viejo", él no, si exceptuamos el pequeño detalle de su amor a los libros, claro.

Historiador de profesión, pero también con formación en dirección de cine, Antonio cuenta que en su caso hay "hasta una vena un poco mística" en el trabajo de un librero de segunda mano: "llegas a conocer a gente que ya no está por las lecturas, su selección de libros, el cuidado que los tenía, reencuadernaciones..."

Ha encontrado hasta cartas de amor en el interior de volúmenes adquiridos en bibliotecas familiares: "gente mayor que va muriendo, los herederos precisan espacio, porque los libros ocupan mucho y los pisos son cada vez más pequeños", así que sin proponérselo se ha convertido en una especie de rescatador de tesoros. "Tiendo a guardar todo lo que va apareciendo en los libros, no sé si con el ánimo de algún día hacer una exposición". Otra joya inesperada abriendo un libro son las dedicatorias: "hace pocos días, abriendo unMartín Fierro encontré una que casi me emociona...Para Merche, que siembra estrellas porque no sabe qué hacer con tanta luz". Antonio ha reservado este ejemplar para un amigo: "me parece muy pertinente regalárselo". Para que no se pierda

EJEMPLARES PARA PEQUEÑOS Y GRANDES BOLSILLOS... Y CARTERAS

Tanto compostelanos como visitantes se animan a curiosear en las casetas: "A Feira de Santiago dase ben porque coincide coa Ascensión", explica otro librero de A Coruña, Dani, que desde hace algunos años participa en la cita con fondos de su establecimiento, A Tobeira de Oza.

Salvo en el expositor de A Gata Tola, especializado en cómic, en todos los demás hay una auténtica macedonia de libros de todos los tamaños, géneros y también precios, claro. En torno a los tres euros cuesta cada ejemplar de colecciones de bolsillo como la de Agatha Christie en Ediciones El Molino. Está intentando completarla Eva, una compostelana que heredó ya de su padre una veintena de títulos: "es un poco complicado, porque quería todos de la misma edición, pero..." ahí sigue.

Caprichos asequibles como estos comparten techo con ejemplares que cuestan cientos de euros, porque son auténticas joyas de coleccionista. En Arcadia tienen un original del Manual del MIliciano, impreso durante la guerra civil, que cuesta trescientos euros. O el Alba de Gloria de Castelao que están deseando vender en A Tobeira de Oza: "tes que andar con el con coidado para que non se lastime e tal... polo peso... sempre estou desexando a ver se te quedas en Compostela!", explica Dani. Cuesta setecientos euros, porque es un original tamaño "asabanado" con gravados de Manuel Facal.

Desde Valencia, Quique ha traído hasta libros en pergamino: "normalmente son de religión, pero hay también algunos de química". Alguno cuesta seiscientos euros, pero no son los más valiosos que guarda en su maleta: el top está en una edición crítica eEl Quijote, la de Ricardo Marín, diez volúmenes que cuestan 1.100 euros.





"El cliente de las librerías de segunda mano a veces no repara en gastos" explica Antonio, porque "a veces es gente que considera que el precio es el que es porque a lo mejor son libros escasos. Aquí en Santiago estamos viendo a estudiantes que se acercan para ver qué clásicos pueden comprar a buen precio, lecturas que se mantienen en el tiempo generación tras generación..."

Y luego hay quien siempre piensa en el libro de segunda mano casi por una cuestión romántica: Elodie es una joven francesa que asegura que los prefiere porque tiene la impresión "de que el libro tiene ya una experiencia previa con otro lector y eso me gusta muchísimo, me gusta el tacto de los libros antiguos..."

Después de Santiago, la travesía de las Feiras do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia continuará en Lugo, del 29 de junio al 14 de julio, llegará a Vigo el 20 de julio hasta el 4 de agosto y A Coruña tendrá su último puerto. Las casetas abrirán allí entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre.