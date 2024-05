Jorge Martín lidera la fiesta española en Le Mans

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) consiguió su tercera victoria al 'sprint' de la temporada al vencer la del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, que registró un podio íntegramente español. Martín, que aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial, desbancó a los también españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que remontó desde la decimotercera posición en la que salía, y Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).

El campeón del mundo en título, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) no pudo concluir la carrera, tras fallar su sistema de bloqueo de la suspensión delantera de la moto en la salida y equivocarse en una curva, lo que le hizo salirse de la pista, a la que regresó en última posición y muy atrás.

Antes, Jorge Martín no falló en la salida, lo que sí le sucedió a 'Pecco' Bagnaia, que pasó de la segunda plaza a la decimocuarta en esos instantes, mientras que Marc Márquez, que salía decimotercero, llegó sexto a final de recta, en las primeras curvas ya había superado al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23) y antes de completarse el primer giro era cuarto, tras pasar a Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).

Por delante, Jorge Martín intentó imponer un fuerte ritmo, con vuelta rápida en el segundo giro, perseguido por el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) y el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que salía sexto y ascendió hasta la tercera posición, fue sancionado con una doble 'vuelta larga' por adelantarse en la salida.

Con Jorge Martín sólido en la primera plaza, Marco Bezzecchi fue 'perdiendo fuelle', lo que hizo que Marc Márquez se acercase a él, en tanto que por detrás Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) también remontaba desde la décima posición, a pesar de salir séptimo, un puesto que recuperó en la novena vuelta tras pasar a Di Giannantonio. Nuevo golpe de efecto con la caída de Bezzecchi en la curva nueve, cuando Marc Márquez prácticamente se había 'enganchado' a él.

