Descubre a la zaragozana Cristina Guallar que tanto está triunfando en redes sociales con sus vídeos de humor

Si hay algo que nos gusta en este programa es la gente que tiene una forma positiva de afrontar y ver la vida. Cristina Guallar es una farmacéutica zaragozana, que en sus ratos libres se dedica a ponerle humor a situaciones cotidianas. Hace parodias y las sube a sus redes sociales. Para que te hagas una idea de la dimensión y del buen rollo que transmite Cristina ha conseguido en tik tok en poco tiempo más de 25.000 seguidores.

Cristina se dedica a hacer parodias, pero a la vez también le gusta ensalzar ciertas características de cómo se habla en Aragón. Y es que los acentos y las formas de hablar españolas son tan ricas y diversas que permiten jugar con el humor y sobre todo es algo que suele gustarle a casi todo el mundo.

Cristina Guallar: "A mí me divierte muchísimo hacer humor y con que guste mínimamente a la gente y a los usuarios de tik tok yo seguiré haciendo vídeos (...). Hay gente que no conozco que me ha escrito diciendo que le he alegrado el día y me resulta alucinante hasta donde llegan las redes sociales."

